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Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini

Acun Ilıcalı, Kürtçe ile sorunu olduğu üzerine provokasyon yapanların vatan haini olduğunu söyledi
 28 Mayıs 2020 09:19
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Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında Acun Ilıcalı'yı konuk etti.

Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye'de Kürtçe şarkı söylenmesine izin verilmediği ve Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un, annesinin Kürtçe mesajı nedeniyle yarışmadan ayrıldığı iddiaları vardı.

Cüneyt Özdemir bu iddiaları gündeme getirdi, Acun Ilıcalı da net bir şekilde cevap verdi.

Acun Ilıcalı, "Senin Kürtçe ile ilgili bir derdin problemin var mı Acun" sorusu üzerine şunları söyledi;

O SES TÜRKİYE'DE KÜRTÇE ŞARKI

"Çok enteresan şeyler oluyor bu ülkede. Kariyer basamaklarımda saldırıya uğradığım çok olmuştur. Büyük basın organları da bana saldırıda bulundu ama Allah'a şükür halkla arama kimse giremedi. Din, dil ve ırk ayrımı hiçbir zaman olmadı. Kimse bununla ilgili bir örnek veremez. O Ses Türkiye'de bir yarışmacı arkadaşımız 'Kürtçe şarkı söyleyebilir miyim?' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Acun Kürtçe söylenmesine karşı diye bir şeyler dönüyor.

YOK ERSİN'İN ANNESİ...

Yok Ersin'in annesi konuşurken... Ben Ersin'in annesiyle ne konuştum, ne görüştüm. Bununla ilgili kadıncağıza en ufak bir şeyde bulunmadık. Benim bununla ilgili bir problemim yok. Ama problemi olanlar var.

VATAN HAİNLERİNİN YAPACAKLARI PROVOKASYIN

O da şu; hayatımız boyunca bizi birbirimize düşürmek için birileri hep provokasyon yaptı. Bu da bir provokasyon. Ancak vatan hainlerinin yapacakları provokasyon bu. Ben herkesi kucaklayan biriyim, kimseyle sorunum olmadı, olamaz da." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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