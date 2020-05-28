Dışişlerinden, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik eleştirilerine tepki
|28 Mayıs 2020 09:46
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'ye yönelik "barbar" açıklamalarına "Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir. Yunan devleti, önce kendi 'barbarlığından' kurtulmalıdır." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
Yunan Bakanın söz konusu açıklamasıyla, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı diyalog yerine gerginlik politikasını tercih ettiğine ve gerçekleri iç politika saikleriyle manipüle ederek kamuoyunu yanılttığına dikkati çeken Aksoy, "Düşmanımın düşmanı dostumdur' zihniyetiyle hareket eden Yunanistan liderliğini akıl ve izana davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Aksoy, Yunanistan'ın sığınmacıların temel hak ve özgürlüklerini, özellikle yaşam haklarını açıkça ihlal ettiğinin uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir. Yunan devleti, önce kendi 'barbarlığından' kurtulmalıdır. Bunun için de sığınmacıların haklarına saygı göstermeli, onlara işkence ve kötü muamele yapmamalı ve geri itmemelidir. Ayrıca sözde medeniyetin beşiği olduğunu iddia edenlerin kendi dilinden ve dininden olmayanlara da saygı göstermesi gerekir."
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