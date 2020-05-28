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Trafik sigortasında zam yarı yarıya azaldı

Trafik sigortasında zam oranı haziran ayında yarı yarıya azaldı. Yıllık en fazla yapılabilecek zam oranı da böylece yüzde 20'den 13'e inmiş oldu. Önümüzdeki yıl da bu oran aylık en fazla yüzde 1 olacak.
 28 Mayıs 2020 09:49
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Trafik sigortasında zam yarı yarıya azaldı

Türkiye'de milyonlarca araç sahibi için dünyayı etkisi altına alan Kovid- 19 önlemleri, hız kesmeden devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu süreçte trafik sigortalarında iki önemli değişiklik yaparak sürece büyük katkı sundu.

Sabah'ın haberine göre; sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı 0.75'e düşürülürken, sermayesi yetersiz olan şirketlere de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi. Böylece yıllık yüzde 20'lik artış yerine, genelge ile birlikte aylık fiyat artışı hazirandan itibaren yüzde 0.75'e düşürülerek yıllık artış yüzde 13 ile sınırlandırılmış oldu.

2021'de yüzde 1 olacak

Yeni düzenleme ile 2021'de ise bu oran yüzde 1'e çıkacak ve gelecek senenin başından itibaren sigortacılar, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 1 oranında artırabilecek. Kovid-19 nedeniyle sigorta şirketleri önce vadeleri 1 ay uzatmış, ardından da taksitlerde 1 ila 3 ay arası erteleme yapmıştı. Ayrıca sigorta şirketlerinin birçoğu da ürünlerinde müşterilerine iki aylık ilave kullanım hakkını sundular.

"Atılan bu adımla zam oranı yarı yarıya indirişmiş oldu''

Alınan bu kararların Kovid-19 ile mücadelede oldukça önemli olduğunun altını çizen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Atılan bu adımla zam oranı yarı yarıya indirişmiş oldu. Bu yıl için yüzde 20'den 13'e çekildi diyebiliriz. Sektörün Kovid-19 döneminde aldığı kararların ve önlemlerin tamamı vatandaşlar tarafından da çok büyük rağbet gördü. Bu yeni desteklerden faydalanan müşterilerimizin yüzde 90'ı aşan oranda olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Sermayenin 4 katını geçemeyecek

Yapılan ikinci düzenleme de sigorta şirketlerine, sermayeleri oranında trafik sigortası satıp prim toplama hakkı tanınması oldu. Genelgeye göre mayıs ayının başından, sene sonuna kadar geçen 8 aylık dönemde sigorta şirketlerinin trafik sigortasından topladıkları prim öz sermayelerinin 4 katını geçemeyecek.

''Sermaye artırımı yaparak yoluna devam edebilir"

2021'de ise bu oran 5 katı olarak belirlendi ve şirketler sermayelerinin 5 katından fazla trafik primi üretemeyecek. Sermaye yeterliği kararının da sektör için çok önemli olduğunu dile getiren Benli, "Sermaye yeterlilik anlamında zaten sektörün neredeyse tamamı bu şartları karşılıyor durumda. Bu sınırları aşan bir şirketimiz olursa da sermaye artırımı yaparak yoluna devam edebilir" diye konuştu.
Sabah
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