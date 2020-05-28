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Zoom'la araştırma görevlisi sınavı yapılabilir mi?

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Vakıf Üniversitesinin araştırma görevlisi sınavlarını pandemiden dolayı Zoom Meeting programı üzerinden gerçekleştirmesi hukuken mümkün değil!
 28 Mayıs 2020 10:00
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Zoom'la araştırma görevlisi sınavı yapılabilir mi?

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 12 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili bölümlerinde olmak üzere toplam 10 araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadrolara başvurular 26 Mayıs 2020 gününe kadar yapılmış; ön değerlendirme sonuçları neticesinde sınava girecek adaylar 27 Mayıs 2020 tarihinde üniversite ana sayfasından duyurulmuştur. Söz konusu duyuruda; "Sınavlar 28.05.2020 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilecektir. COVİD-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, sınavların online olarak Zoom platformu üzerinden yürütülmesi planlanmıştır. Sınava girecek adayların Zoom programını önceden yüklemesi tavsiye edilmektedir. Sınav işleyişiyle ilgili detaylı bilgilendirme gün içerisinde saat 16:00'dan sonra https://www.istun.edu.tr/ adresi üzerinden ayrıca yapılacaktır." açıklaması da yer almıştır.

Bilindiği üzere, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 2 nci maddesine göre, vakıf yükseköğretim kurumlarında istihdam edilecek araştırma görevlisi ve öğretim görevlilerinde de mezkür yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan; "Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır. " ifadesine göre araştırma görevlisi sınavlarının "YAZILI" olarak yapılacağı açıkça anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, her ne kadar pandemi koşulları kapsamında sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlaması gibi tedbirler göz önüne alarak araştırma görevlisi sınavını Zoom üzerinden yapma kararı alınmış olsa da, ilgili mevzuat ya da YÖK tarafından bu yönde yeni bir karar alınmadığı sürece araştırma görevlisi sınavlarının telekonferans yöntemiyle yapılması hukuken mümkün değildir!

Son olarak, takipçilerden gelen bildirim üzerine bir durumu da yeni kurulan vakıf üniversitemizin dikkatine sunalım. Bugün yapılacak sınava giren adaylardan bazılarının YÖK AKADEMİK kayıtlarına göre zaten sınava gireceği bölümlerde görev yaptığı görülmektedir. Merak edenler ön değerlendirme listesinde yer alan isimleri YÖK Akademikten aratabilir. Bir kişinin görev yaptığı bölümün sınavına girmesi "isim benzerliği ya da başkaca bir hata yoksa" mümkün değildir. Bu durum diğer adaylarda şu şüpheyi uyandırmıştır; bazı adayların zaten sınava girmeden önce "nasıl oluyorsa" kazandıklarının belli olduğu ve hatta üniversite tarafından Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) girilerek adayların YÖK Akademik sistemine tanımlamaları yapıldığı düşünülmektedir. Bu konu hakkında aksi bir durum varsa, üniversitenin kamuoyuna bir bilgilendirme yapması uygun olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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