Eski hakim FETÖ'den yargılanacak
İstanbul hakimliği yaparken, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ardından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde HSK tarafından meslekten çıkartılan Hakim K.Ç.Ç ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
|28 Mayıs 2020 10:01
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Çiftlik'in telefonunda yapılan incelemede örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock programının kurulduğu ve örgüt lideri gülenin sohbetlerinin yüklendiği tespit edildi.
Öte yandan şüphelinin FETÖ'nün yargıda oluşturduğu ve 667 sayılı KHK ile kapatılan "Kural Hukukçular Birliği" Derneği'ne üye olduğu belirlendi. K.Ç.Ç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "örgüt üyeliğinden" iddianame düzenlenirken, yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
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