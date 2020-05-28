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Vali Çağatay: Bitlis'te son 13 gündür hiç vaka görülmedi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, koronavirüsün yayılmasını önlemek için kentte alınan tedbirler ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Vali Çağatay, vatandaşların büyük destekleri ve aldıkları tedbirler sonucunda kent genelinde 13 gündür hiçbir vakaya rastlanmadığını söyledi.
 28 Mayıs 2020 10:11
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Vali Çağatay: Bitlis'te son 13 gündür hiç vaka görülmedi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte koronavirüs ile mücadelede yapılan son çalışmalar ile alınan tedbirleri anlattı. Vali Çağatay, bu konuda büyük duyarlılık gösteren vatandaşlar ile virüsün yayılmasını önlemek için büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Çağatay, "Bitlis'te günde 150 test alınıyor. Son 13 gündür kentte hiçbir vakamız yok. Tabi bu da Bitlis'te koronavirüs bitti anlamına gelmiyor. Bunu çok ısrarla vurgulamak işitiyorum. Çünkü virüs aramızda ve yaşamaya devam ediyor. Bitlislilerin göstermiş olduğu büyük basiret ve feraset sayesinde biz şu an bu rakamları elde edebiliyoruz. Koronavirüs ilgili geçtiğimiz günlerde kamuoyunun da bihaber olduğu güzel bir haberi gururla paylaştım. Akşamları, haber bültenlerinde açıklama yapıldığında Türkiye'deki koronavirüs vakalarında görüyoruz ki; sayılarında çok ciddi anlamda bir düşüş var. Yaklaşık binlere varan rakamlarda yeni vakalar görmeye halen devam ediyoruz. Ölüm oranları düştü, iyileşen hasta sayısı çok ciddi anlamda arttı. Vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte desosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maskesiz dışarı çıkmayınız diyoruz.Bu süreçte evde kalmak daha sağlıklı. 65 yas üştü ve 20 yaş altı kronik hastalıkları olanlar sosyal vefa gruplarına başvursun. Biz onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız dedik. Karşılıklı uzlaşı sayesinde Türkiye'de, dünyadaki korona virüs sayısı anlamında alt sıralarda gelen ülkelerden birisi. Bitlis'te Türkiye'de pozitif sayısı anlamında alt sıralarda yer alıyor. Bugünde bildiğim kadarıyla birçok ilde vaka neredeyse sıfıra yakın. Bunların en başında da Bitlis geliyor diyebiliriz. Bu ne tek başına sağlığın, ne tek başına emniyetin bir çalışması değil. Bu topyekün vatandaşın göstermiş olduğu ciddi hassasiyetin, sağlık tarafından desteklenmesi, emniyet güçlerimiz tarafından da tedbirlere dikkat çekilmesi ile alakalı olan bir durumdur" dedi.

50 MİLYONLUK YARDIM DAĞITILDI

Kentte yaşayan vatandaşlara bugüne kadar 50 milyonluk yardım dağıttıklarını söyleyen Vali Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmaması için devletimiz tedbirler almaya çalıştı. Bilindiği üzere sosyal kullanımın yüksek olduğu berberler, kafeteryalar, kahvehaneler, çay ocakları kıraathaneler ve restoranlar gibi yerler Bitlis genelinde de belli bir süreden beri kapatıldı. Buradaki insanlarımızın tabi ki geçim kaygısı vardı. Bu insanların çoğu günlük geçim sahibi insanlardı. Onların şahsi ve kurumsal ihtiyaçları vardı. Bunları temin etme anlamında devletimiz ilk günden beri bizlere yüksek destekler verdi. Biz bunu vatandaşlarımıza bire bir elden götürüp kapılarında verdik. Dağıtmış olduğumuz rakam 50 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor diyebilirim. Bitlis'imizin toplam nüfusu 350 bin. Bu hakikaten ciddi bir rakam ve bunu iki aylık bir süre içinde gerçekleştirdik. İki hayırseverimizden gelen yardımların paket sayısı 30 bin civarındaydı. Bunlar bu ölçekte bir ile baktığınız zaman çok yüksek rakamlar diye düşünüyorum. Uzun süredir hasret kaldığımız camilerimize kavuşacağız. Camilerin tamamında olmayacağız. Cami bahçelerini kullanmaya özen göstereceğiz. Cuma dışında öğlen ve ikindi namazlarını il ve ilçelerde belirleyeceğimiz alanlarda namazlarımızı eda edeceğiz. Onda da yine devletimizin belirlemiş olduğu kendi seccademizi götürerek maskemizi takarak ve sosyal mesafe şartına uyarak ilk ibadetlerimizi icra edeceğiz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımı ve İçişleri Bakanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerimize hürmetlerimizi arz ediyoruz."
DHA
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