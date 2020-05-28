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Ekonomiye güven, mayısta yüzde 20 arttı

Ekonomik güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 20 artış kaydetti ve 61,7'ye yükseldi. Endeks, nisan ayında 51,3 ile tarihin en düşük seviyelerini görmüştü
 28 Mayıs 2020 10:14
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Ekonomiye güven, mayısta yüzde 20 arttı

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarının hız kazandığı mayıs ayında, Türkiye ekonomisine olan güven de yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi, nisan ayında 51,3 iken, Mayıs ayında yüzde 20,4 oranında artarak 61,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs ayında yüzde 8,5 oranında artarak 59,5 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 18,0 oranında artarak 73,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 10,8 oranında artarak 51,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,0 oranında artarak 79,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 31,1 oranında artarak 58,5 değerini aldı.
Dünya
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