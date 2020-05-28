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Türk bilimadamı göktaşı hakkında açıklama yaptı

ge Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan: Erzurum'dan Artvin'e doğru gittiği görülüyor, Artvin tarafından da yüksek ihtimalle Soçi tarafına ya da Gürcistan tarafına doğru düşüyor diye düşünüyoruz
 28 Mayıs 2020 10:17
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Türk bilimadamı göktaşı hakkında açıklama yaptı

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, dün Türkiye'nin doğu bölgesinde yaşanan görüntünün tipik bir göktaşı olduğunu belirterek, "Erzurum'dan Artvin'e doğru gittiği görülüyor Artvin tarafından da yüksek ihtimalle Soçi tarafına ya da Gürcistan tarafına doğru düşüyor." dedi.

Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü de olan Doç. Dr. Ünsalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini ve görgü tanıklarıyla da görüşerek değerlendirme yaptıklarını belirtti.

"Korkacak bir şey yok, oldu bitti." diyen Ozan Ünsalan, şunları kaydetti:

"Tipik bir meteor olayı. Erzurum'a yakın bir yerden bahsediyoruz. Bir tepede büyük bir parlama görüyorlar. Erzurum'dan Artvin'e doğru gittiği görülüyor, Artvin tarafından da yüksek ihtimalle Soçi tarafına ya da Gürcistan tarafına doğru düşüyor. İlk belirlemelerimize göre denize de düşmüş olabilir diye düşünüyoruz. Arkasından da 2-3 dakika içinde de patlama sesi geliyor o da tipiktir. Hatta görgü tanıklarına sordum 'ufak bir yer sarsıntısı oldu mu' diye çünkü bu yer sarsıntısı da normaldir beklenen bir şey ama meteorun şiddetine büyüklüğüne göre ve yapısına göre de değişiyor. Küçük bir depremi tetikleyebiliyor. Olay bu şekilde gelişiyor."

Ünsalan, NASA ile temas halinde olduklarını, ellerindeki video görüntülerini değerlendirdiklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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