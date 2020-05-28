Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bolu'da okul inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde okulun güçlendirme inşaatında çalışan Irak uyruklu işçi, dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
|28 Mayıs 2020 12:25
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Mudurnu Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda depreme karşı yapılan güçlendirme çalışmasında görev alan Irak uyruklu Murtaza Tahir, binanın dördüncü katından zemine düştü.
Tahir'in yere düştüğünü gören işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Tahir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Depremlerde zarar gördüğü belirlenen okulun iki yıl önce güçlendirme çalışması yapılması amacıyla boşaltıldığı, ihale sürecinin ardından binadaki çalışmaların bir hafta önce başlatıldığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Babasıyla tartışması sonucu tabancayla vurulan kişi öldü
28 Mayıs 2020 12:52
|Diyarbakır'da vinçten düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
28 Mayıs 2020 12:18
|Tırda gizlenip, sınırı kaçak geçmek isterken yakalandı
28 Mayıs 2020 12:17
|Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
28 Mayıs 2020 11:43
|Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
28 Mayıs 2020 10:03
|Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
28 Mayıs 2020 09:45
|Manisa'da pompalı tüfekle vurulan genç kadın öldü
28 Mayıs 2020 09:14
|İki üniversiteli genç dalgaların kurbanı oldu
28 Mayıs 2020 08:34
|Zeynep Öğretmenin ailesi: Kızım korunması gerekirdi
28 Mayıs 2020 08:13
|Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralı
28 Mayıs 2020 07:25