1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları nisanda azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 86,3 milyar dolara geriledi.
 28 Mayıs 2020 10:57
Yazdır
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları nisanda azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 86,3 milyar dolara geriledi.

TCMB tarafından, Nisan 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 azalışla 86,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 15,5 azalışla 50,1 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 10,8 artışla 34,8 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 22,3 milyar dolara düştü. Bu tutarın 17,3 milyar doları anapara, 5 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 37,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 17,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,4 azalarak 30,2 milyar dolar oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
28 Mayıs 2020 11:33		 Şehirlerarası otobüsler sefere hazır... Otobüsler dezenfekte edildi
28 Mayıs 2020 11:03
Ekonomiye güven, mayısta yüzde 20 arttı
28 Mayıs 2020 10:14		 Ekonomide, en kötünün geride kaldığı fiyatlamaları devam ediyor
28 Mayıs 2020 09:36
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı sıkı takip
28 Mayıs 2020 09:23		 ASELSAN insansız kara araçları için harekete geçti
28 Mayıs 2020 07:21
Tur tekneleri mavi sulara açılmak için gün sayıyor
27 Mayıs 2020 22:36		 Ankete göre virüs döneminde halkın yüzde 54'ü borçlanmış
27 Mayıs 2020 19:55
Bakan Varank, ihraç edilen yerli solunum cihazı sayısını açıkladı
27 Mayıs 2020 11:46		 Kısa çalışma ödeneğiyle istihdamı korudular
27 Mayıs 2020 10:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:54 - Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel statüsündeki ikili ayrımı kaldırmalı!11:52 - Uzmanlar, camilerin yeniden toplu ibadete açılmasını olumlu karşılıyor11:46 - Instagram üzerinden para kazanma dönemi11:43 - Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı11:42 - Çevre Bakanlığından 1 milyar avroluk çevre ve altyapı projesi11:39 - MEB'den YKS'ye hazırlanan öğrencilere çevrimiçi deneme sınavı11:38 - Fransa'daki tedavi edilmeyen Türk yurda getirilecek11:35 - Türkiye dünyanın her yerinden hasta kabul edecek11:34 - Gram altın 375 lira seviyelerinde11:33 - Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
11:20 - Yönetici pozisyonundaki FETÖ sanığının inkarını deliller çürüttü11:18 - Bakan Selçuk'tan velilere 'uzaktan eğitim boşlanmasın' ricası11:17 - Siirt'te PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi11:16 - ALO 183 Sosyal Destek Hattı artık WhatsApp'tan da hizmet verecek11:14 - TÜBA 'Kovid-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu' hazırladı11:12 - AK Parti Grup Başkanvekili'nden Bekaroğlu'nun paylaşımına tepki11:11 - Konya'da YHT seferleri yeniden başladı11:03 - Şehirlerarası otobüsler sefere hazır... Otobüsler dezenfekte edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
Jandarmaya yeni branş geldi
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini
Kabine toplanyor...15 ilde kısıtlama kalkacak mı?
BTK, 3 GSM operatörüne soruşturma başlattı
Ege Ordu Komutanı emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı
Türbede telefonunu düşürdü: Devamı korkunç
Kadını darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
prezervatif 1
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
pazar gezmesi 4
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
akıllım 1
corona virüs vaka sayısı 1
Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin 1
biz babadan böyle gördük 1
gözünü dikmek 1
oğlak burcu 1
SON İLANLAR
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep Üniversitesi 84 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi 115 İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 342 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam