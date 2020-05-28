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AK Parti Grup Başkanvekili'nden Bekaroğlu'nun paylaşımına tepki

Özlem Zengin: (Mehmet Bekaroğlu'nun sosyal medyada Özlem Zengin ile ilgili paylaşımı) Beş yıl evvelinin fotoğrafı ve 3 yıl evvelinin uydurma bir cümlesiyle fabrikasyon bir kolaj yapılıyor. Bu kolaj servis ediliyor. Bunu yapan da bir psikiyatri profesörü ve milletvekili
 28 Mayıs 2020 11:12
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AK Parti Grup Başkanvekili'nden Bekaroğlu'nun paylaşımına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, üç yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları üzerinden Alevi vatandaşlarla ilgili kendisine ait olmayan sözlerle yapılan yalan bir haberin, CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile Prof. Dr. Metin Günday tarafından sosyal medyada yeniden paylaşılmasına tepki gösterdi.

Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı iken Anayasa Referandumu sürecinde CNN Türk kanalında Şirin Payzın'ın programına konuk olduğunu belirterek, "Bu programda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden Anayasa değişikliğine, Alevilik de dahil toplumsal siyasal sosyal pek çok konuyu konuştuk ama programda, sonrasında sosyal medyada paylaşılan asla kabul edemeyeceğimiz yalan ifadeler hiçbir şekilde söylenmedi. Vatandaşlarımız Alevi olmaktan dolayı herhangi bir ayrımcılığa uğrayamaz, buna şiddetle karşıyım." dedi.

Katıldığı programdan birkaç gün sonra 'Alevi hakimiyetine son verdik' başlığıyla sosyal medyada bir paylaşım yapılması üzerine, bu materyali hazırlayan şahısla alakalı dava açtığını anlatan Zengin, 3 ay evvel bu davanın tamamlandığını, programda böyle bir ifadenin söylenmediğinin ortaya çıktığını ve bu kişinin de hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum olduğunu söyledi.

Bütün bunlara rağmen ara ara bu yalan materyalin sosyal medyada paylaşıldığını kaydeden Zengin, "Beş yıl evvelinin fotoğrafı ve 3 yıl evvelinin uydurma bir cümlesiyle fabrikasyon bir kolaj yapılıyor. Bu kolaj servis ediliyor. Bunu yapan da bir psikiyatri profesörü ve milletvekili. Bir başka hukuk profesörü de bu görseli alıp hakaretamiz laflarla paylaşıyor. Konunun hassasiyetine ve önemine binaen bu gerçek dışı bölücü materyal üzerine daha önce dava açtım ve kazandık. Geçmişte denendiği gibi ülkede Alevilik-Sünnilik üzerinden bölücülük yapılmak isteniyor." diye konuştu.

Bu paylaşımın zamanlamasına dikkati çeken Zengin, "CHP'nin kongre süreciyle alakalı bilinçli bir zamanlama. Kongre sürecinde kendisine bir duruş ortaya koymaya çalıştığını düşünüyorum. Bununla kendince parti yönetimine bir mesaj vermeye çalışıyor. Kaldı ki son dönemlerde, önce bir çamur atılıyor arasından bir özür, sonra çaya, kahveye davet ediliyor. Bir milletvekilinden beklediğim; bir konuda bir şey isnat edecekse onu en azından muhatabının ağzından çıkmış bir cümleyi kullanarak yapması." ifadelerini kullandı.

Bunun CHP'nin yeni bir taktiği olduğunu ifade eden Zengin, "Yeni bir CHP taktiği olarak bir taraftan kendi duruşlarının pozisyonlarını netleştirmek, bir taraftan da AK Parti içerisinde kendilerince hedef seçtikleri isimlerin toplum nezdinde itibarlarını zedeleme, toplumu terörize etme ve zarar vermek için yaptıklarını düşünüyorum. Toplumumuzun bu hassasiyetlerini ayrıştırıcı zihniyetleriyle kendi faydaları için istismar etmelerine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Toplumsal hassasiyetlerimizi de hedef alan sorumsuzca bir davranış"

Öte yandan Zengin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

"Eleştirecek iş ve söz bulamayınca, fabrikasyon görüntü ve iftira üretip sonra onu eleştirerek iş görme zavallılığına... Daha önce provokatif, bölücü, yalan, iftira ve hakaret içeren bu haberi tezgahlayan şahıs hakkında şikayetçi olduk, dava açıldı ve mahkümiyet kararı verildi. Tam bir fikri tükenmişlikle bu fabrikasyon yalanı, iftirayı tekrar piyasaya sürmeye çalışan CHP Milletvekiline yazıklar olsun, diyorum. Eleştirecek bize ait bir gerçek söz bulamayınca, bir yalan söz uydurup sonra o sözü bize isnat edip onu eleştiriyor. Allah bir milletvekilini, bir siyasetçiyi, bir insanı bu hale düşürmesin. Bir ortaokul öğrencisinin cep telefonunda hazırlayıp herhangi bir kişiye isnat edebileceği basitlikteki bir materyali belge diye kullanmak ne kadar zavallıca bir iştir. Bu sadece şahsımı değil, sahtekarca hazırlanmış bir görüntü üzerinden toplumsal hassasiyetlerimizi de hedef alan sorumsuzca bir davranıştır. Benim böyle bir sözüm, bir beyanım, bir düşüncem asla olmamıştır. Bu tamamen yalan, uydurma ve iftira amaçlı fabrikasyon bir materyaldir. Bu tür iftiralardan medet uman son derece ilkel ve seviyesiz siyaset anlayışını ve sorumsuzluğu lanetliyorum."

Bekaroğlu ise Zengin'in bu açıklamaları üzerine özür dileyerek yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.
Anadolu Ajansı
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