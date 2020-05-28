1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siirt'te PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

Siirt'in Pervari ilçesinde Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcı imha edildi
 28 Mayıs 2020 11:17
Yazdır
Siirt'te PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

Siirt'in Pervari ilçesinde Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK'nın Doğanköy kırsalında Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon düzenleyen ve arazi taraması yapan jandarma ekipleri, yol güzergahındaki menfez üzerine yerleştirilen uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timince (METİ) kontrollü şekilde imha edildi.

Güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla PKK'lı teröristlerin bayramdaki saldırı planı engellenmiş oldu.

Teröristlerin yakalanması için operasyon sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yönetici pozisyonundaki FETÖ sanığının inkarını deliller çürüttü
28 Mayıs 2020 11:20		 Eski hakim FETÖ'den yargılanacak
28 Mayıs 2020 10:01
Yeğeni de 'TSK imamı' çıktı
28 Mayıs 2020 09:59		 Ege Ordu Komutanı emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı
28 Mayıs 2020 08:39
Firari FETÖ'cü Tarık Toros ve Bülent Keneş, Menderes'e dil uzattı
27 Mayıs 2020 16:55		 İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama
27 Mayıs 2020 16:41
Mezarlıkta bulunan PKK bombasına Türkiye'de ilk kez rastlandı
27 Mayıs 2020 13:28		 FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmene 15 yıla kadar hapis istemi
27 Mayıs 2020 13:09
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
27 Mayıs 2020 09:43		 FETÖ'nün hakim savcı yetiştirme planı
26 Mayıs 2020 18:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:54 - Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel statüsündeki ikili ayrımı kaldırmalı!11:52 - Uzmanlar, camilerin yeniden toplu ibadete açılmasını olumlu karşılıyor11:46 - Instagram üzerinden para kazanma dönemi11:43 - Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı11:42 - Çevre Bakanlığından 1 milyar avroluk çevre ve altyapı projesi11:39 - MEB'den YKS'ye hazırlanan öğrencilere çevrimiçi deneme sınavı11:38 - Fransa'daki tedavi edilmeyen Türk yurda getirilecek11:35 - Türkiye dünyanın her yerinden hasta kabul edecek11:34 - Gram altın 375 lira seviyelerinde11:33 - Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
11:20 - Yönetici pozisyonundaki FETÖ sanığının inkarını deliller çürüttü11:18 - Bakan Selçuk'tan velilere 'uzaktan eğitim boşlanmasın' ricası11:17 - Siirt'te PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi11:16 - ALO 183 Sosyal Destek Hattı artık WhatsApp'tan da hizmet verecek11:14 - TÜBA 'Kovid-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu' hazırladı11:12 - AK Parti Grup Başkanvekili'nden Bekaroğlu'nun paylaşımına tepki11:11 - Konya'da YHT seferleri yeniden başladı11:03 - Şehirlerarası otobüsler sefere hazır... Otobüsler dezenfekte edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
Jandarmaya yeni branş geldi
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini
Kabine toplanyor...15 ilde kısıtlama kalkacak mı?
BTK, 3 GSM operatörüne soruşturma başlattı
Ege Ordu Komutanı emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı
Türbede telefonunu düşürdü: Devamı korkunç
Kadını darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Özgün 1
corona virüs vaka sayısı 1
seyahat yasağı 2
yerini doldurmak 2
acun'un instagram canlı yayın rekorunu kırması 3
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
şans vermek 3
YHT seferlerinin perşembe günü başlaması 2
pazar gezmesi 4
sakız çiğnemek 2
SON İLANLAR
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep Üniversitesi 84 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi 115 İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 342 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam