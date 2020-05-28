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Bakan Selçuk'tan velilere 'uzaktan eğitim boşlanmasın' ricası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Velilerimizden ricam, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır
 28 Mayıs 2020 11:18
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Bakan Selçuk'tan velilere 'uzaktan eğitim boşlanmasın' ricası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerden, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamaları ricasında bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uzaktan eğitime değindi.

"Velilerimizden ricam, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır." ifadesini kullanan Bakan Selçuk, okullar açık olsaydı "sıkıldı" diye eğitime ara verilmeyip, bayram sonu derslere dönüleceğini belirtti.

Ziya Selçuk, "Biz, 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk baki." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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