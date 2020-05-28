Gram altın 375 lira seviyelerinde

MEMURLARIN AZAMİ ÇALIŞABİLECEKLERİ SÜRE NASIL BELİRLENMEKTEDİR? Memurlar genel olarak 65 yaşını dolduracakları tarihe kadar çalışabilirler. Bu yaşın dolumundan sonra aktif memurluk çalışmaları sona erer. Ancak bazı kamu personeli için bu yaş haddi daha ileri veya daha ön bir tarih olarak belirlenmiştir.