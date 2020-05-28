Türkiye dünyanın her yerinden hasta kabul edecek

- Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinde uluslararası sağlık turizminin kapsamını genişletti. Daha önce 31 ülkeyle sınırlandırılan sağlık turizminin kapsamı, "tüm ülkelerden gelecek hastalar" şeklinde değiştirildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAS) ile 81 ilin valiliklerine "Kovid-19 Pandemisi Suresince Uluslararası Saglık Turizmi Kapsamında Ulkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler"i içeren yeni bir yazı gönderdi.

Resmi yazıda, Kovid-19 ile mucadele suresince uluslararası saglık turizmi kapsamında Türkiye'den sağlık hizmeti almak isteyen hastaların, koronavirüs hastalığı ile mücadele süresince kabul şartları, ulkeye girisleri, hastaneye yatıs, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatcilere yonelik alınacak tedbirlerin belirlendiği ifade edildi.

Yazıda, uluslararası sağlık turizmi kapsamında hasta kabul edilecek ülkeler, hasta kabul edilecek branş ve alanlar, hasta ve refakatçilerinin Türkiye'ye giriş yapabileceği kara yolu ve hava yolu noktaları ile hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelere ilişkin şartlar yer aldı.

- Kara ve hava yolu ile Türkiye'ye giriş yapılabilecek

Bundan böyle Türkiye'ye tüm ülkelerden hastalar kabul edilecek.

Tıpta uzmanlık tüm ana dal ve yan dal branşları ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli, kemik iliği nakli, kök hücre nakli, robotik cerrahi, bariatrik cerrahi ve girişimsel radyoloji alanlarında hasta kabul edilecek.

Hasta ve refakatçileri kara yolu ve hava yolu noktalarından Türkiye'ye girebilecek.

Hava yoluyla girişler İstanbul Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Antalya Hava Limanı'ndan yapılabilecek.

Kara yoluyla giriş için ise Kapıkule Hudut Kapısı, Sarp Hudut Kapısı ile Habur Hudut Kapısı, uluslararası hastalara açık olacak.

- Yurt dışından gelecek hastalara özel bölüm

Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerde aranacak şartlar şöyle belirlendi:

"Bakanlık tarafından düzenlenen Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olacak. Bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans olacak.

Ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde, uluslararası sağlık turizmi kapsamında kabul edilerek teşhis ve tedavisi yapılacak hastalıklara ait branşlar yer alacak. Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olacak. Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarında, başka hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servis yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılacak."