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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
 28 Mayıs 2020 11:43
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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Harun Bozkurt idaresindeki 55 PB 200 plakalı otomobil, Damlama mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Bozkurt ile otomobilde bulunan Buğra (3), Emir Ege (8), Eymen Efe (10) ve Tuba Bozkurt (35) yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Buğra Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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