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Zabıt katipleri sırayla duruşmaya çıkarılmalı, klavyesi yavaş diye kalemde ödüllendirme olmamalı

Adliyelerde zabıt katipleri arasında duruşmaya çıkanlar ve kalemde duranlar şeklinde ikili bir ayrım bulunmaktadır. Duruşmalı işler, stresin ve yoğunluğun en fazla olduğu işlerdendir. Uygulamada, klavyesi hızlı olanlar durulmaya çıkmakta, yavaş olanlar ise kalemde durarak bir anlamda ödüllendirilmektedir. Adalet Bakanlığının tüm zabıt katiplerinin sırayla duruşmaya çıkması konusunda tedbir alınmalıdır
 02 Haziran 2020 10:04
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Zabıt katipleri sırayla duruşmaya çıkarılmalı, klavyesi yavaş diye kalemde ödüllendirme olmamalı

Zabıt katibi olarak görev yapmakta olan adalet personeli; uygulamalı sınav olarak adlandırılan adayların 3 dakikada 90 ve üzeri kelime yazıp yazamadığının tespiti ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı sınav ile seçilmektedir. Klavye konusunda yeterliliğe sahip olamayanlar, sınavı kazanamamaktadır.

Memurlar.Net'te 4 Temuz 2017 tarihinde yayımlanan haberde; Duruşmaya çıkmayan zabıt katipleri hakkında yapılacak işlemlere ilişkin önerilere yer verilmişti. Bu haberden sonra, tüm teşkilat bünyesinde zabıt katiplerinin 3 dakikada 90 ve üzeri kelime yazıp yazmadığının tespitine yönelik sınavlar yapıldı ve 3 dakikada 90 kelime yazma yeterliliğine sahip olamayan zabıt katiplerinin, klavyelerini geliştirmelerine yönelik işlemler yapıldı. Günün sonunda, Adalet Bakanlığı; bu uygulamaya pek fazla dikkat göstermediği için, adliyelerde hızlı yazan zabıt katipleri duruşmaya çıkmakta, hızlı yazdığı halde yazmıyor görünen zabıt katipleri ise kalem işlerini yapmaktadır. Bu şekilde yapılan işlemler hakkaniyetli değildir.

Duruşmalı işler, stresin ve yoğunluğun en fazla olduğu işlerdendir. Sanık savunmaları, müşteki ifadeleri, davacı ve davalı beyanları, katılan vekilinin beyanları, sanık müdafiinin savunmaları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, duruşmaya çıkan zabıt katipleri iş yükünün ağırlığını omuzlarında daha fazla hissetmektedir.

Buradan hareketle; Adli yargıda görev yapan ve klavyesi hızlı olan zabıt katipleri duruşmada görevlendirilmekte, klavye konusunda yavaş olan zabıt katipleri ise kalemde durmakta ve duruşma kadar yoğun olmayan kalem işlerini yapmaktadır. Bu şekilde devam eden uygulamalar, çalışma barışını bozmaktadır.
Duruşmaya çıkan zabıt katiplerinin, belirli süreden sonra boyunlarında kireçlenme, bel fıtığı ve boyun fıtığı gibi sağlık sorunları ortaya çıkmakta ve meslek hayatları boyunca bu tür sağlık sorunlarının muhatabı olmaktadırlar. Bazı hakimler ise; tüm bu sağlık sorunlarını görmezden gelip, hangi zabıt katibi hızlı klavye kullanıyorsa, onu duruşmaya çıkartmaktadır. Adeta; hızlı klavye kullanamayan zabıt katipleri ödüllendirilmektedir.

DURUŞMALARA ZABIT KATİBİ GÖREVLENDİRMEDE NELER YAPILMALIDIR?

Memurlar.Net'te 4 Temuz 2017 tarihinde yayımlanan haberde yer aldığı üzere ve Bakanlık tarafından zabıt katiplerinin klavye hızına ilişkin sınav yapılması, akabinde 3 dakikada 90 kelime yazamayan zabıt katiplerinin yeterli hale gelmeleri için süre tanınması gerekmektedir.

Yine, sadece duruşmada görevli zabıt katiplerinin özlük haklarının, kalemde görev yapan zabıt katiplerinin özlük haklarından farklı olması sağlanmalıdır. Zam ve tazminat kararnamesinde bu konuda bir iyileştirme yapılabilir.

Adalet Bakanlığı tarafından, hakimlerin; duruşmaların hızlı bitmesi için hızlı klavye kullanan zabıt katipleriyle duruşmaya çıkması uygulamasına son verilmeli, kalemde görevli tüm zabıt katiplerinin sırayla duruşmaya çıkmasına yönelik tüm birimlere bunun bildirilmesi gerekmektedir.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp, gerekli işlemlerin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK
Memurlar.Net - Özel

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