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Diyarbakır'da vinçten düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Diyarbakır'da vinçten düşen iki işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı
 28 Mayıs 2020 12:18
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Diyarbakır'da vinçten düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Diyarbakır'da vinçten düşen iki işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesindeki inşaatta vinç sepetine binerek boya yapan Osman ve Yavuz Ataş zemine düştü.

İşçilerden Osman Ataş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yavuz Ataş, 112 Acil Servis ekibince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen işçilerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Anadolu Ajansı
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