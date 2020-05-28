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Tırda gizlenip, sınırı kaçak geçmek isterken yakalandı

Artvin'de tırın çekicisi ile rüzgarlığı arasında gizlenerek Sarp Sınır Kapısı'ndan yurda girmeye çalışan kişi yakalandı.
 28 Mayıs 2020 12:17
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Tırda gizlenip, sınırı kaçak geçmek isterken yakalandı

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen M.K'nin kullandığı 81 ABC 477 plakalı tırda kamera sistemleriyle yapılan rutin saha kontrolü sırasında çekici ile rüzgarlık arasında gizlenen kişiyi tespit etti.

Ekipler, şahsı bulunduğu yerden çıkartarak işlemleri için müdürlük binasına getirdi.

Aramada üzerinden kimlik çıkan kişinin B.Ç. (39) olduğu ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

B.Ç. ve M.K. hakkında Pasaport Kanunu'na muhalefet ve göçmen kaçakçılığı suçlarından adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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