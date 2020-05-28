FETÖ'nün 'eyalet muhasebecisi' himmet topladığı iddialarını reddetti
|28 Mayıs 2020 12:25
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık H.Ç., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
H.Ç. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia etti.
FETÖ'nün "eyalet muhasebeciliği"ni yapmadığını öne süren sanık, ''Ben kimseden himmet adı altında para toplamadım. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve bu celse dinlenmeyen tanıkların çağrılmaları yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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