Malatya'da 'Kovid-19 vaka sayısı artıyor' uyarısı
Vali Aydın Baruş: Kurallara uyulmaması nedeniyle son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim"
|28 Mayıs 2020 12:28
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Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmaması nedeniyle kentte Kovid-19 vaka sayısının artmaya başladığını bildirdi.
Vali Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.
Baruş, paylaşımında, "Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim. Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et." ifadelerini kullandı.
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