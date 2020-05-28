1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Böceklerden virüs bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, son dönemlerde tartışma konusu olan sinek ve böceklerin koronavirüs bulaştırabileceği iddialarına yönelik açıklama yaptı.
 28 Mayıs 2020 12:36
Yazdır
Böceklerden virüs bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay, bulaşıcı hastalıklarla ilgili her zaman enfeksiyon zincirinden bahsettiklerini hatırlatarak, "Bu enfeksiyon etkeni taşıyan bir kaynak, bu bir insan, hayvan ya da herhangi bir ölü bir yüzey, eşya da olabilir. Buradan etkenin alınma yolu, bulaşma yolu, bu hastalığa açık olan kişi, yani bu hastalık açısından sağlıklı, buna duyarlı olan kişi" diye konuştu.

Enfeksiyonların bulaşma yollarına değinen Okyay, kan ile bulaş, zoonatik hastalıklar, hayvanlarla bulaş, gıdalarla bulaş, su ile bulaş gibi birçok seçenek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ama Kovid-19'a özel biz şunu biliyoruz. Kovid-19 esasen damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor. Bir de özellikle enfekte olan yüzeylerden başta elimiz olmak üzere elimizle yine aynı şekilde solunum yolumuza, gözümüz, burnumuz ya da mukozalarımıza, ağzımıza taşınmasıyla oluyor. O yüzden sivrisinekler ve evdeki sinekler çok konuşuldu ama DSÖ çok açık bir şekilde bugüne kadar böyle bir bulaşmanın mümkün olmadığını, gösterilmediğini, asıl bulaşma yolunun damlacık enfeksiyonu ve bu kirli yüzeylerden temas şeklinde olduğunu bir kez daha söyledi."

Karasinekler ile ilgili çok yakın bir zamanda önemli bir dergide yayınlanan çalışmayı anımsatan Okyay, "Aslında dışkıda bu virüsün RNA'sı dediğimiz bazı genetik materyalin izleri saptanmıştı. O yüzden özellikle karasinekler bazı dışkılara konuyor ve oradan bizlere ulaşabilir mi diye hep tartışıldı. Ama bilinen şey şu; zaten böyle bir bulaş yolu yok, damlacık enfeksiyonu değil bu yol. Bu bahsedilen yayında da belirtildiği gibi aslında dışkıda kalan canlı virüs değil, sadece orada virüsün bir parçası. Aslında canlı virüs bile olsa birçok şey bulaşmayı çok etkiliyor. Canlı virüsün miktarı, hastalığa açık olan kişinin direnci gibi birçok şey etkileyebiliyor. O yüzden pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'Kovid-19'la ilgili ana korunma unsurumuz damlacık enfeksiyonuna yönelik önlemler'

Bununla ilgili Kovid-19'a özel bir şey yapmak gerekmediğini vurgulayan Okyay, "Ama tabii bizim bütün yaz boyunca sivrisinekler, karasinekler ve diğer özellikle böceklerle ilgili başta bariyer dediğimiz, yani onlarla aramıza bir bariyer çekme, cibinlik gibi, evlerin penceresindeki teller gibi uygulamaları öncelikle yapmak durumundayız. Bu bariyer önlemlerinin olamadığı durumlarda özellikle açık alanda olanlardaysa, yaz dönemi de olsa uzun kollu, ince, serin tutabilecek, ama sineklerin bize ulaşmasını engelleyebilecek uzun pantolonlar, uzun kollu kıyafetler, gerekirse eldivenler, botlar gibi, doğa yürüyüşleri için bunlar söylenebilir. Bu tip önlemlerin alınması gerekiyor. Çok gerekmedikçe üzerimize sıkılan böcek ve bunları öldürücüler ya da evlerimizdeki öldürücüleri hem kendi sağlığımız hem de çevre sağlığı açısından kullanmamalıyız" dedi.

Sivrisinekler ve karasineklerle Kovid-19'un bulaştığının şu ana kadar gösterilmediğinin altını çizen Okyay, "Kovid-19 ile ilgili ana korunma unsurumuz her zaman söylediğimiz gibi damlacık enfeksiyonuna yönelik önlemlerdir. Bunun için mutlaka gerekli olan el hijyenini sağlamalıyız, el yıkama ve el antiseptiği uygulama gibi. Sosyal mesafemizi korumaya çalışmalıyız ve de mutlaka maske takmalıyız" uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 2 bölgeye fırtına uyarısı
28 Mayıs 2020 13:36		 Camiler yeniden ibadete açılıyor, şükür kurbanı kesilecek
28 Mayıs 2020 13:34
Türk bilim insanlarından koronavirüsle ilgili yeni tespit
28 Mayıs 2020 13:11		 İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk gözlendi
28 Mayıs 2020 12:50
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
28 Mayıs 2020 12:48		 Sokağa çıkma kısıtlamasında parkta saklanan 2 çocuğu polis sakinleştirdi
28 Mayıs 2020 12:20
Uzmanlar, camilerin yeniden toplu ibadete açılmasını olumlu karşılıyor
28 Mayıs 2020 11:52		 Fransa'daki tedavi edilmeyen Türk yurda getirilecek
28 Mayıs 2020 11:38
Konya'da YHT seferleri yeniden başladı
28 Mayıs 2020 11:11		 Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı
28 Mayıs 2020 10:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - Meteorolojiden 2 bölgeye fırtına uyarısı13:34 - Camiler yeniden ibadete açılıyor, şükür kurbanı kesilecek13:33 - Tapu'da, 360 personelin görev yeri değiştirilecek13:20 - Dışarda Kaymakam, içerde öğrenci13:20 - HSK'dan Müstemir Yetkiye dair açıklama13:18 - Ticari yat faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak13:17 - Genel Müdür açıkladı: Uçaklarda yan koltuk boş olacak mı?13:16 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Kırşehir'de 6 katlı bina karantinaya alındı13:11 - Türk bilim insanlarından koronavirüsle ilgili yeni tespit
13:07 - Türkiye'de bir ilk... Asansörler ayakla çağrılacak13:03 - Bakan Koca'dan, 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı13:00 - Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı12:52 - Babasıyla tartışması sonucu tabancayla vurulan kişi öldü12:50 - İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk gözlendi12:48 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:44 - 'Berberler hedef alındı, esnafımız iş yapamıyor!'12:44 - Rize'ye gelen çay üreticileri ve işçilerine Kovid-19 testi yapılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
Jandarmaya yeni branş geldi
Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini
Üç büyükşehirde Cuma namazı için açık olacak camiler belli oldu
Kabine toplanyor...15 ilde kısıtlama kalkacak mı?
Türbede telefonunu düşürdü: Devamı korkunç
BTK, 3 GSM operatörüne soruşturma başlattı
Ege Ordu Komutanı emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ezgi mola 1
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
yerini doldurmak 2
koronanın bize öğrettikleri 2
abd'de bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi 3
euroleague 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 1
gökhan keser 1
acun'un instagram canlı yayın rekorunu kırması 3
Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin 1
akıllım 1
SON İLANLAR
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep Üniversitesi 84 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi 115 İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 342 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam