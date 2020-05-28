Buket Aydın ekrana döneceği tarihi açıkladı
Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan ve Demirören Medya Grubu'ndan istifa eden Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı.
|28 Mayıs 2020 12:43
|Yazdır
Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan ve Demirören Medya Grubu'ndan istifa eden Buket Aydın, eylül ayında ekrana döneceğini duyurdu.
Instagram hesabından duyurdu
Aydın Instagram hesabından: Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkansız öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız. Açıklamasında bulundu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında dünya rekorunu kırdı
26 Mayıs 2020 08:15
|Restoran ve turizm işletmeleri açılacak günü bekliyor
25 Mayıs 2020 23:37
|Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül arasında 'bayram' atışması
25 Mayıs 2020 21:35
|Survivor'da maça damga vurdu, Fenerbahçeliler Acun'dan onu istedi
25 Mayıs 2020 16:56
|Acun Ilıcalı'dan Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata
24 Mayıs 2020 17:46
|Haluk Levent'ten sosyal medya anketine tepki
24 Mayıs 2020 16:02
|Acun Ilıcalı, Serdar Ortaç'ın yüzüne telefonu kapattı! İşte nedeni
24 Mayıs 2020 14:34
|15 Temmuz Sehitler Koprusu'ne film seti kuruldu
24 Mayıs 2020 13:38
|Özkan Uğur: Maalesef beni gene öldürdüler
23 Mayıs 2020 21:49
|Ayşenur Arslan, TRT'yi eleştirirken bayramları karıştırdı
21 Mayıs 2020 22:03