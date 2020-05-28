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Buket Aydın ekrana döneceği tarihi açıkladı

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan ve Demirören Medya Grubu'ndan istifa eden Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı.
 28 Mayıs 2020 12:43
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Buket Aydın ekrana döneceği tarihi açıkladı

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan ve Demirören Medya Grubu'ndan istifa eden Buket Aydın, eylül ayında ekrana döneceğini duyurdu.

Instagram hesabından duyurdu

Aydın Instagram hesabından: Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkansız öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız. Açıklamasında bulundu
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