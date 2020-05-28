1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk gözlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "evde kal" çağrıları yapılan kentte, toplu taşımada ve bazı meydanlarda yoğunluk yaşandı.
 28 Mayıs 2020 12:50
Yazdır
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk gözlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "evde kal" çağrıları yapılan kentte, toplu taşımada ve bazı meydanlarda yoğunluk yaşandı.

İşe gidenlerin sabah saatlerindeki hareketliliği, kentin bazı bölgelerinde metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluğa sebep oldu. Toplu taşımayı kullanan yolcuların sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Özellikle D-100 karayolu ve ana caddelerdeki duraklarda vasıta bekleyenlerin yoğunluğu dikkati çekti.

Ana caddelerde sabah saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, yer yer bazı bölgelerde devam ediyor.

- Sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de de az da olsa hareketlilik gözlendi. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken, dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda, merkezi yerlerde polis kontrol noktaları oluşturulurken, vatandaşların toplu taşıma araçlarına maskeli olarak bindiği görüldü.

Üsküdar ve Kadıköy sahil kesiminde sakin bir gün yaşanırken, alışveriş yapan ve işe giden insanların sokaklardaki hareketliliği dikkat çekti.

Çekmeköy'de herhangi bir yoğunluk görülmezken, Şile Otoyolu ve TEM otoyolunda da trafik yoğunluğu yaşanmadı. Otobüs duraklarında vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına büyük oranda uyduğu görüldü.

Beykoz'da da ana caddelerde kısmi olarak araç trafiği görülse de yaya trafiği gözlemlenmedi. Marketler ve manavlarda da sakinlik hakim.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 2 bölgeye fırtına uyarısı
28 Mayıs 2020 13:36		 Camiler yeniden ibadete açılıyor, şükür kurbanı kesilecek
28 Mayıs 2020 13:34
Türk bilim insanlarından koronavirüsle ilgili yeni tespit
28 Mayıs 2020 13:11		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
28 Mayıs 2020 12:48
Böceklerden virüs bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
28 Mayıs 2020 12:36		 Sokağa çıkma kısıtlamasında parkta saklanan 2 çocuğu polis sakinleştirdi
28 Mayıs 2020 12:20
Uzmanlar, camilerin yeniden toplu ibadete açılmasını olumlu karşılıyor
28 Mayıs 2020 11:52		 Fransa'daki tedavi edilmeyen Türk yurda getirilecek
28 Mayıs 2020 11:38
Konya'da YHT seferleri yeniden başladı
28 Mayıs 2020 11:11		 Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı
28 Mayıs 2020 10:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - Meteorolojiden 2 bölgeye fırtına uyarısı13:34 - Camiler yeniden ibadete açılıyor, şükür kurbanı kesilecek13:33 - Tapu'da, 360 personelin görev yeri değiştirilecek13:20 - Dışarda Kaymakam, içerde öğrenci13:20 - HSK'dan Müstemir Yetkiye dair açıklama13:18 - Ticari yat faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak13:17 - Genel Müdür açıkladı: Uçaklarda yan koltuk boş olacak mı?13:16 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Kırşehir'de 6 katlı bina karantinaya alındı13:11 - Türk bilim insanlarından koronavirüsle ilgili yeni tespit
13:07 - Türkiye'de bir ilk... Asansörler ayakla çağrılacak13:03 - Bakan Koca'dan, 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı13:00 - Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı12:52 - Babasıyla tartışması sonucu tabancayla vurulan kişi öldü12:50 - İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk gözlendi12:48 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:44 - 'Berberler hedef alındı, esnafımız iş yapamıyor!'12:44 - Rize'ye gelen çay üreticileri ve işçilerine Kovid-19 testi yapılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
Jandarmaya yeni branş geldi
Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini
Üç büyükşehirde Cuma namazı için açık olacak camiler belli oldu
Kabine toplanyor...15 ilde kısıtlama kalkacak mı?
Türbede telefonunu düşürdü: Devamı korkunç
BTK, 3 GSM operatörüne soruşturma başlattı
Ege Ordu Komutanı emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıllım 1
mehmet aurelio 3
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 1
ramazan bayramı 1
gökhan keser 1
şans vermek 3
erken seçim iddiası 5
prezervatif 1
evcimen erkek 2
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep Üniversitesi 84 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi 115 İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 342 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam