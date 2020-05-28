Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Babasıyla tartışması sonucu tabancayla vurulan kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tartıştığını oğlunu tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.
|28 Mayıs 2020 12:52
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde yaşayan Fevzi G. (70) ile oğlu Özgür G. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, evindeki tabancayla oğluna ateş etti.
Aile yakınları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Özgür G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan baba Fevzi G. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Özgür G'nin cenazesi, incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bolu'da okul inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
28 Mayıs 2020 12:25
|Diyarbakır'da vinçten düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
28 Mayıs 2020 12:18
|Tırda gizlenip, sınırı kaçak geçmek isterken yakalandı
28 Mayıs 2020 12:17
|Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
28 Mayıs 2020 11:43
|Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
28 Mayıs 2020 10:03
|Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
28 Mayıs 2020 09:45
|Manisa'da pompalı tüfekle vurulan genç kadın öldü
28 Mayıs 2020 09:14
|İki üniversiteli genç dalgaların kurbanı oldu
28 Mayıs 2020 08:34
|Zeynep Öğretmenin ailesi: Kızım korunması gerekirdi
28 Mayıs 2020 08:13
|Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralı
28 Mayıs 2020 07:25