1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca'dan, 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım" dedi.
 28 Mayıs 2020 13:03
Yazdır
Bakan Koca'dan, 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıkamada, "Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve sosyal mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim" ifadesini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Grup Başkanvekili'nden Bekaroğlu'nun paylaşımına tepki
28 Mayıs 2020 11:12		 Dışişlerinden, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik eleştirilerine tepki
28 Mayıs 2020 09:46
Bakan Albayrak'tan Öztrak'a 'sosyete' cevabı
28 Mayıs 2020 02:43		 ABD'de Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısı onayladı
28 Mayıs 2020 01:03
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
28 Mayıs 2020 00:02		 Bakan Soylu'dan cami hoparlöründen müzik yayınına ilişkin açıklama
27 Mayıs 2020 23:23
Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı
27 Mayıs 2020 22:31		 Erdoğan'dan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı
27 Mayıs 2020 22:14
Albayrak: Üretim odaklı yeni bir ekonomik modele geçiyoruz
27 Mayıs 2020 21:36		 RTÜK Başkanı Şahin, suç duyurusunda bulundu
27 Mayıs 2020 21:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - Meteorolojiden 2 bölgeye fırtına uyarısı13:34 - Camiler yeniden ibadete açılıyor, şükür kurbanı kesilecek13:33 - Tapu'da, 360 personelin görev yeri değiştirilecek13:20 - Dışarda Kaymakam, içerde öğrenci13:20 - HSK'dan Müstemir Yetkiye dair açıklama13:18 - Ticari yat faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak13:17 - Genel Müdür açıkladı: Uçaklarda yan koltuk boş olacak mı?13:16 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Kırşehir'de 6 katlı bina karantinaya alındı13:11 - Türk bilim insanlarından koronavirüsle ilgili yeni tespit
13:07 - Türkiye'de bir ilk... Asansörler ayakla çağrılacak13:03 - Bakan Koca'dan, 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı13:00 - Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı12:52 - Babasıyla tartışması sonucu tabancayla vurulan kişi öldü12:50 - İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk gözlendi12:48 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:44 - 'Berberler hedef alındı, esnafımız iş yapamıyor!'12:44 - Rize'ye gelen çay üreticileri ve işçilerine Kovid-19 testi yapılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
Jandarmaya yeni branş geldi
Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini
Üç büyükşehirde Cuma namazı için açık olacak camiler belli oldu
Kabine toplanyor...15 ilde kısıtlama kalkacak mı?
Türbede telefonunu düşürdü: Devamı korkunç
BTK, 3 GSM operatörüne soruşturma başlattı
Ege Ordu Komutanı emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 4
pazar gezmesi 4
evde kendi saçını kesenler 2
kabak 4
evcimen erkek 2
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
YHT seferlerinin perşembe günü başlaması 2
yurt 2
ramazan bayramı 1
dark 2
SON İLANLAR
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Gaziantep Üniversitesi 84 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi 115 İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 342 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam