Bakan Koca'dan, 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı

KAMU GÖREVLİSİ, ADAM ÖLDÜRÜRSE İDARE KUSURLU SAYILIR MI? Bir ilimizde yaşanan olayda, bir jadarma çavuş kız meselesi yüzünden tartıştığı birini, karakoldan aldığı silahla öldürmüştür. Katil ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştır. Ölen kişinin yakınları ise idarenin hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle tazminat davası açmıştır. Danıştay 10. Dairesi, öldürmenin husumetten kaynaklandığını, ortada idareye yüklenecek bir işlem ve eylem olmadığı gerekçesiyle, açılan maddi ve manevi tazminat davalarının reddine karar vermiştir.