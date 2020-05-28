Genel Müdür açıkladı: Uçaklarda yan koltuk boş olacak mı?
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda şuan için yan koltukların boş olmayacağını belirtti.
|28 Mayıs 2020 13:17
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklaması şu şekilde:
Merak ettiğiniz soru!
Uçaklarda YAN KOLTUK BOŞ olacak mı?
Cevap:Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filitreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebepler ile HENÜZ ZORLAYICI BİR KARAR ALINMAMIŞTIR
Merak ettiğiniz soru!Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 28, 2020
Uçaklarda YAN KOLTUK BOŞ olacak mı?
Cevap:Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filitreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebepler ile HENÜZ ZORLAYICI BİR KARAR ALINMAMIŞTIR
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