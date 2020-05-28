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HSK'dan Müstemir Yetkiye dair açıklama

23. Dönem Adli Yargı Hakimlerinin Müstemir Yetkiye İlişkin Talep Alımına Yönelik Duyuru
 28 Mayıs 2020 13:20
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HSK'dan Müstemir Yetkiye dair açıklama

23. Dönem Adli Yargı Hakimlerinin Müstemir Yetkiye İlişkin Talep Alımına Yönelik Duyuru

20/05/2020 tarihinde kura ile ataması yapılan 23. dönem adli yargı hakimlerinin müstemir yetkiye ilişkin taleplerinin alımı, 2020 yılı ana kararname ilanından sonra yapılacak olan duyurudaki tarihte Kurulumuzun internet sayfasında belirtilecek link üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede, duyurudan önce gerek adli yargı ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakimlerin gerekse 23. dönem adli yargı hakimlerinin müstemir yetkiye ilişkin herhangi bir talep göndermemeleri, gönderilmiş olan taleplerin dikkate alınamayacağı hususunun bilinmesi önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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