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Tapu'da, 360 personelin görev yeri değiştirilecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2020 yılı atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımladı
 28 Mayıs 2020 13:33
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Tapu'da, 360 personelin görev yeri değiştirilecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, nakli yapılacak personelle ilgili olarak şu açıklama yapılmıştır:

1)Bölge Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan personelden aynı hizmet alanında ve mevcut unvanında 6yılını tamamlayanların hizmet alanlarının değiştirilmesine,

2)Bölge Müdürlüklerinde Şube Müdürü kadrosunda görev yapan personelden aynı hizmet alanında ve mevcut unvanında 6 yılını tamamlayanların hizmet alanlarının değiştirilmesine,

3)Kadastro Müdürü kadrosunda görev yapan personelden aynı hizmet alanında ve mevcut unvanında 6 yılını tamamlayanların hizmet alanlarının değiştirilmesine,

4)Tapu Müdürü kadrosunda görev yapan personelden, aynı hizmet alanında ve mevcut unvanında 6yılını tamamlayanların hizmet alanlarının değiştirilmesine,

5)Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan personelden, aynı hizmet biriminde ve mevcut unvanında 6 yılını tamamlayanların hizmet birimlerinin değiştirilmesine,

6)Bölge ve Kadastro Müdürlüklerinde Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanında görev yapan personelden, aynı hizmet alanında mühendis ve kontrol mühendisi unvanlarında toplam 10 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanların hizmet birimlerinin değiştirilmesine

2020 YILI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ HK.

2020 yılı atama ve yer değiştirme işlemleri ile ilgili Yer Değiştirme Kurulu'nun 21/05/2020 tarihli ve 2020/2 sayılı kararı ile 2020 yılında zorunlu yer değişikliğine tabi tutulacak personel listesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince aşağıda yer almaktadır.

Yer Değiştirme Kurulunun 21/05/2020 tarih ve 2020/2 sayılı kararı

Zorunlu atama ve yer değişikliğine tabi personel listesi
Memurlar.Net
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