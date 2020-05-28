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Havelsan ürettiği yerli WhatsApp Haziran ortasında hazır olacak

Havelsan tarafından yazılan yerli WhatsApp programı "İletee" Haziran ayı ortasında hazır olacağı belirtildi.
 28 Mayıs 2020 13:44
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Havelsan ürettiği yerli WhatsApp Haziran ortasında hazır olacak

Havelsan tarafından üretilen yerli WhatsApp programı "İletee", Haziran ayı ortasında İOS ve Android cihazlarda çalışacak. Öncelikli hedef kurumsal müşteriler olacak.

Bireysel ve şahsi kullanımın ise uzun vadede (24 ay ve üzeri) hayata geçirilebileceği belirtiliyor.
Memurlar.Net
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