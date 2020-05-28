Havelsan ürettiği yerli WhatsApp Haziran ortasında hazır olacak
Havelsan tarafından yazılan yerli WhatsApp programı "İletee" Haziran ayı ortasında hazır olacağı belirtildi.
|28 Mayıs 2020 13:44
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