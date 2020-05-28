Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2,8
Sağlık Bakanı Koca, 'Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9' dedi.
|28 Mayıs 2020 13:51
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9. ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA" ifadelerini kullandı.
Ölüm oranları da Ankaranın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiyede ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngilterede 14,1. İtalyada 14,3. Fransada 15,5. ABDde ise 5,9.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020
ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA
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