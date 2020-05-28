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FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine pişmanlık indirimi

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan 3 sanıktan birine etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.
 28 Mayıs 2020 14:16
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FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine pişmanlık indirimi

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan 3 sanıktan birine etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.

Adna 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İ.A, M.B. ve R.Ç. ile avukatları katıldı.

Sanık İ.A. savunmasında, önceki aşamalarda detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, beraatine karar verilmesinini talep etti.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık İ.A'nın mahkeme aşamalarındaki tutarlı beyan ve teşhisleri dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması, diğerlerinin ise "yüklenen suçu işlediklerinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, İ.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı, diğerlerinin beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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