Beşiktaş'ta testler negatif çıktı
Beşiktaş Kulübü, futbol takımına yapılan korona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.
|28 Mayıs 2020 14:19
|Yazdır
Beşiktaş Kulübü, futbol takımına yapılan korona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten, konu hakkında "27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir" açıklaması yapıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Acun Ilıcalı satın alacağı kulübü açıkladı
28 Mayıs 2020 09:06
|Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
26 Mayıs 2020 22:31
|Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de
25 Mayıs 2020 14:48
|Euroleague ve Eurocup'ta sezon iptal
25 Mayıs 2020 13:58
|Caner Erkin: Frank de Boer, İnter kariyerimi bitirdi
24 Mayıs 2020 22:31
|Yeni Malatyaspor'da 2 kişide koronavirüs çıktı
22 Mayıs 2020 19:45
|Acun Ilıcalı: Denizlispor-Fenerbahçe maçının skorunu değiştirmek isterdim
22 Mayıs 2020 10:46
|Ünlü futbolcu 1 milyon dolar bağış topladı, cami yaptıracak
21 Mayıs 2020 23:06
|'18 kulübün tamamı ile liglerin başlaması konusunda anlaştık'
20 Mayıs 2020 17:57
|19 Mayıs'a çocuk bayramı diyen Arda Turan'ın savunması
20 Mayıs 2020 10:15