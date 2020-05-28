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Türkiye '5 stratejik konuda' çalışma başlattı

Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun başlattığı çalışmayla "gıda arz güvenliği", "biyogüvenlik", "siber güvenlik ve iletişim altyapısı", "tıbbı cihaz" ile "ilaç ve aşı" alanlarında Türkiye'deki eksiklerin tespit edilmesi ve gerekli teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor
 28 Mayıs 2020 14:52
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Türkiye '5 stratejik konuda' çalışma başlattı

Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, "gıda arz güvenliği", "biyogüvenlik", "siber güvenlik ve iletişim altyapısı", "tıbbı cihaz" ile "ilaç ve aşı" alanlarında çalışma başlattı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonrası da önlem alınması gerekli stratejik konularla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başlandığı belirtildi.

Buna benzer durumlarda oluşabilecek farklı senaryolara karşı Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerinin daha da artırılmasının önemine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun "gıda arz güvenliği, biyogüvenlik, siber güvenlik ve iletişim altyapısı, tıbbı cihaz ile ilaç ve aşı" konularında Türkiye'deki eksiklerin tespit edilmesi ve gerekli teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla stratejik konularda dışa bağımlılığın sıfıra indirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi için çalışma başlattığı bildirildi.

Bu amaçla Türkiye'deki en yetkin akademisyenler, özel sektör kuruluşları temsilcileri ve ilgili kamu kurumu yetkililerinin içinde bulunduğu 80 kişilik 5 farklı çalışma grubu oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, tıbbi cihaz, ilaç ve aşı alanlarındaki çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ile koordinasyon içinde yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, belirlenen her bir konuda, Kovid-19 salgını sonrasında Türkiye'nin kendi kendine yeten ve daha da güçlenen bir konuma gelmesine yönelik ihtiyaçlara cevap verecek kısa, orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulacağı, Kurulun bu 5 konuya özel önem vererek çalışmalarını yaz sonuna kadar tamamlayacağı duyuruldu.

- "Yaz sonunda Cumhurbaşkanımıza sunacağız"

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, yaptığı değerlendirmede, gıda arz güvenliği, biyogüvenlik, siber güvenlik ve iletişim altyapısı ile tıbbı cihaz, ilaç ve aşı alanlarında yerli ve milli çözümler üretebilmesi için kritik öneme sahip hususları dikkate alacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin ihtiyaçlarına odaklandıklarının altını çizen Mandal, şunları kaydetti:

"Dünyadaki ve ülkemizdeki durumu titizlikle inceleyerek ülkemiz açısından tehditler ve fırsatları teker teker ortaya koyuyoruz. Hem mevcut salgın durumunun etkilerine hem de uzun vadede dünyada ortaya çıkabilecek yeni kriz senaryolarının bertaraf edilebilmesine odaklanıyoruz ve bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli politika önerileri geliştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği yönde çok değerli akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri ve kamu yetkilileri ile çalışmalarımıza hızla başladık. Yaz sonunda Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmayı planlıyoruz."
Anadolu Ajansı
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