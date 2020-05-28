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Almanya Adil Öksüz'ü böyle koruyor

FETÖ'nün yeni merkezi haline gelen Almanya, Adil Öksüz ile bildiklerini sır gibi saklıyor. Daha önce Berlin'de saklanan darbeci Öksüz ile ilgili soruları ise hükümet, yanıtsız bırakıyor
 28 Mayıs 2020 15:14
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Almanya Adil Öksüz'ü böyle koruyor

ALMANYA, hain 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaçarak Almanya'ya Adil Öksüz'ü korumak için "şahsi bilgileri koruma yasasının" arkasına saklanıyor. SABAH'ın Öksüz ile ilgili ısrarlı sorularını yanıtlamaktan kaçınan Almanya İçişleri Bakanlığı, Öksüz ile ilgili sorulara "Şahsi bilgilerin korunması esası nedeniyle bilgi veremiyoruz" cevabını verdi.

DEMEK Kİ ALMANYA'DA

ANCAK bu cevap, Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunduğuna dair dolaylı doğrulama oldu. Çünkü Almanya şahsi bilgileri koruma yasasını haliyle sadece bu ülkede yaşayan insanlar için uygulayabiliyor. Bir başka ülkede yaşayan birinin şahsi bilgileri Almanya'da olmayacağından, bu yasaya sığınarak bilgi vermemesi de sözkonusu değil.

"OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

SADECE bu cevap değil, SABAH'a verilen yanıtın içinde satırların arasına gizlenmiş önemli bilgiler yer alıyor. Bakanlık, "özel iade talepleri ve bununla ilgili alınan somut önlemler" konusunda bilgi verilemeyeceğini açıkladığı gibi, "Bilgi Alma Yasası uyarınca, verilecek bilgilerin uluslararası ilişkilere olumsuz etkisi olabilir ihtimali nedeniyle bilgi alma hakkı bulunmamaktadır" dedi.

"KİŞİ ONAY VERMELİ"

YAZILI cevapta, özetle şöyle denildi: "İstediğiniz bilgiler içerik olarak uluslararası adli yardımlaşma ile ilgili. Adli yardımlaşmanın hedefi yapıcı ve güvenilir bir işbirliğidir. Bilgilerin açıklanması, ülkeler arasındaki bu güvene dayalı işbirliğini tehlikeye sokabilir. Şahsi bilgilerin korunması yasası nedeniyle daha fazla bilgi verilmesi mümkün değil. Bu ancak, başvuru sahibinin cevap alma hakkının daha ağır basması veya kişinin buna onay vermesi halinde olabilir. Sizin durumunuzda her ikisi de sözkonusu değil."

İŞTE SABAH'IN SORULARI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın cevaplamaktan kaçındığı sorular şöyle:

Hükümet Adil Öksüz ile ilgili hangi bilgilere sahip? Almanya'da mı yaşıyor? İkametiyle ilgili bilgi var mı?
Almanya'da ise, korunuyor mu? Korunuyorsa neden? Tehlike altında mı?
Nerede kaldığı bilinmiyorsa, ikametinin tespit edilmesi yönünde bir çalışma var mı?
Adil Öksüz aranıyor mu?
Eğer Almanya'da ise, neden Almanya'ya geldi? Almanya'da yardımcıları mı var?
Öksüz ile Diyalog ve Eğitim Vakfı arasında bağlantı var mı?
Alman hükümetine göre Adil Öksüz darbe girişimine karıştı mı? Eğer hayır ise, bu cevap hangi bilgilere dayanıyor?

İSMAİL EREL
Sabah
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