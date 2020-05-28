İlber Ortaylı o diziyi övdü

İlber Ortaylı bir TV kanalında katıldığı programda 1975 yılında yapılan TRT1'in Bugünün Saraylısı isimli dizisini hatırlattı. Ziya Öztan'ın yönetmenliğini yaptığı dizide; Sema Yunak, Ahmet Mekin, Yaman Okay, Ahmet Sezerel, Gülsen Tuncer ve Fatoş Sezer gibi oyuncular rol almıştı.

Dizi zamanında izleyenleri çok etkilemişti. Oyunculuk performansı ve hikayenin anlatımının yanı sıra müzikleri de çok beğenilmişti. Ahmet Mekin'in canlandırdığı ata Efendi karakteri akıllara yazıldı. Sema Yunak da hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile göz doldurmuştu.

Ortaylı'dan övgü

Nedim Otyam'ın müzikleri ile birçok kişinin aklında kalan bu dizi, aynı zamanda İlber Ortaylı'dan da övgü aldı.

İlber Ortaylı, dizi hakkında şöyle konuştu: "Ziya Öztan'ın 'Bugünün Saraylısı' vardı. Yani 30'ların Türkiye'sini çok iyi etüt etmiş. Çok enteresan bir şey bu...

Tarihi realiteyi takip etmek zorunda değil bu yapımlarda, lakin realiteyi takip etmiyorsun diye de cıvıtamazsın. Yeterince kültürün yoksa cıvıtırsın ve bayağılaşırsın.Türkiye'de çok az yapımda bu çizginin yakalandı.

Dizinin konusu ne ?

Orta gelirli İstanbul'da yasayan bir aileye, sonradan görme zengin bir akrabanın kızı olarak gelen bir kız ve bu ailenin yargı değerlerini nasıl altüst edişi konu ediliyor. Kızın aileye gelir olarak sağladığı katkılar,kaprisleri ve güzel olmasından dolayı birçok talip çıkması aile içinde nasıl etkiler yaptı anlatılıyor. Postacının bile pek seyrek uğradığı evlerine postacı bir gün bıraktığı mektup evde şaşkınlık uyandırır. Mektupta Ata Efendinin teyze oğlu Yaşar kızını İstanbul'a yollayacağı yazmaktadır. Ayrıca yanında üç yüz lira göndermektedir.

Böyle bir şeyi istemeyen Ata Efendi evde oluşabilecek problemlerden kaygılanmaktadır. Ama zengin olan teyze oğlunun göndereceği para hiç de göz ardı edilecek bir miktar değildir. Ayrıca kız güzel ise evde bulunan huzurun kaçabileceğini düşünür.