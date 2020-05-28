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Süper Lig takımlarının gözde kamp merkezinde Cuma namazı kılınacak

Her yıl Temmuz ayında yaz dönemi kampı için yüzlerce futbol takımını ağırlayan Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yarın 3 bin 500 kişi Cuma Namazı kılacak.
 28 Mayıs 2020 15:27
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Süper Lig takımlarının gözde kamp merkezinde Cuma namazı kılınacak

Her yıl Temmuz ayında yaz dönemi kampı için yüzlerce futbol takımını ağırlayan Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yarın 3 bin 500 kişi Cuma Namazı kılacak.

Korona virüs önlemleri kapsamında 2,5 aydır Cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Erzurum'da yarın 781 noktada sosyal mesafeli Cuma namaz kılınacak. Erzurum'da Cuma namazının kılınacağı noktalardan en dikkat çeken yer ise özellikle Süper Lig takımlarının ve yüzlerce futbol kulübünün Temmuz ayında yaz dönemi kampı için tercih ettiği Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi oldu.

Palandöken Kayak Merkezi eteklerinde bulunan 2 bin 700 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde son çalışmalar yapılırken, antrenman sahalarında oluşturulacak sosyal mesafe çizgilerine göre namaz kılınacak. Namaz kılmak için gelen vatandaşlar seccadelerini ise yanlarında getirecekler.

Son çalışmaların yerinde inceleyen Erzurum Valisi Okay Memiş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Memiş, Erzurum'da 781 noktada Cuma namazı kılınacağını ifade ederek, " Pandemi dolayısıyla neredeyse 2.5 aydır cemaatle namaz kılınmıyor. Yarın inşallah hep birlikte Cuma namazı kılacağız. Fakat Cuma namazını Pandemi kurallarına uyarak kılacağız. Ana kural şu Cuma namazlarında camiler kapalı olacak. Müsait olan avlularda ve bahçelerde namaz kılınacak. Mutlaka namaz kılan cemaat maske takıp hijyen kurallarına uyacak. Ayrıca şadırvanları açık tutmayacağız. Vatandaşlar abdestlerini evde alıp seccadeleriyle buraya gelecekler. Erzurum'da Aziziye ilçesinde 101 cami ve meydanda, Palandöken'de 70 camii ve 9 meydan ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde 3 bin 500 kişi namaz kılacak. Toplam 'da 781 noktada yarın Erzurum'da namaz kılınacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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