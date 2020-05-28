Polis, 'Cumhurbaşkanlığında çalışıyorum' yalanını yutmadı
|28 Mayıs 2020 15:26
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, bir dolmuş sürücüsünün seyir halindeyken cep telefonu ile görüşme yaptığını fark etti.
Bunun üzerine durdurulan dolmuş sürücüsü Ö.D.'ye cezai işlem uygulandı.
"KÜÇÜK BİR CEZA YAZIN"
Cezaya tepki gösteren sürücü Ö.D., polis ekiplerine, "Cumhurbaşkanlığı'nda çalışıyorum, küçük bir ceza yazın" dedi.
Bunun üzerine yapılan incelemede, Ö.D.'nin Cumhurbaşkanlığı'nda çalışmadığı tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Yenimahalle ilçesinde yapılan trafik denetiminde seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edilen dolmuş sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Bu esnada 'Cumhurbaşkanlı'ğında çalışıyorum küçük bir ceza yazın' diyerek görevli memura mukavemette bulunan, ancak Cumhurbaşkanlığı'nda görevli olmadığı tespit edilen Ö.D. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır." denildi.
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