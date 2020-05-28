İmamoğlu, 'çeşmenin açılışı mı olur?' eleştirilerine yanıt verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu dün tören tarihi bir çeşme açılışı gerçekleştirmişti. Bu açılış sonrasında, İmamoğlu yoğun olarak eleştirilmiş ve "çeşmenin açılışı mı olur?" denmişti. İmamoğlu eleştirilerle ilgili olarak "30 yıl sonra tarihi çeşmenin musluklarından su akmasını sağladık" dedi.