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İmamoğlu, 'çeşmenin açılışı mı olur?' eleştirilerine yanıt verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu dün tören tarihi bir çeşme açılışı gerçekleştirmişti. Bu açılış sonrasında, İmamoğlu yoğun olarak eleştirilmiş ve "çeşmenin açılışı mı olur?" denmişti. İmamoğlu eleştirilerle ilgili olarak "30 yıl sonra tarihi çeşmenin musluklarından su akmasını sağladık" dedi.
 28 Mayıs 2020 15:32
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İmamoğlu, 'çeşmenin açılışı mı olur?' eleştirilerine yanıt verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 yıl sonra musluklarından su akmasını sağladıkları 3. Ahmet Çeşmesi'nin ardından tarihi Kazlı Çeşme'yi de ziyaret etti.

Tarihi çeşmelerden su akmasına yönelik eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, "İnsanlar bunu başka yerlere koysa da bu aslında tarihe saygı. Yarın 29 Mayıs; İstanbul'un fethi. Tarihe saygı, bu tür uygulamalarla, tarihi anlamakla, onu hissetmekle ve yarınlara bunu geçirmekle olur" diye konuştu.
Memurlar.Net
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