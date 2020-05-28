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'Resmi izinle gelenler davet veriyor, onlarca insan bu davete katılıyor'

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç: Hala il dışından resmi izinle memleketine gelenlerin davet verdiğini ve bu davetlere onlarca insanın yayılım riskini düşünmeden katıldığını görüyoruz. Bu tabloda vaka sayısını sıfırlamak kısa vadede kolay olmayacaktır
 28 Mayıs 2020 15:36
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'Resmi izinle gelenler davet veriyor, onlarca insan bu davete katılıyor'

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte Kovid-19 vakalarının daha çok aile arasında görüldüğüne bildirdi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminin son dönemde yanlış algılanmasının toplumda bir rehavet duygusuna ve alınan tedbirlerin azaltılmasına neden olduğunu belirtti.

Şu an en hatalı davranışın "tehlike geçmiş" gibi davranmak olduğunun altını çizen Oruç, şöyle devam etti:

"Vaka sayısını sıfırlamayı amaçladığımız bir dönemde filyasyon ekipleri tarafından 8 bin kişiye ulaşılıp gerekli bilgilendirme ve takipler yapılmış olmasına rağmen hala il dışından resmi izinle memleketine gelenlerin davet verdiğini ve bu davetlere onlarca insanın yayılım riskini düşünmeden katıldığını görüyoruz. Bu tabloda vaka sayısını sıfırlamak kısa vadede kolay olmayacaktır."

Böyle bir ortamda hala "bayramda sokağa çıkma yasağı vardı, bayram sonrası ziyaretlerimi yaparım" düşüncesinde insanların olduğuna işaret eden Oruç, bu davranışın son derece yanlış olduğunu, ev ziyaretlerinin, özellikle il dışından gelenlerin ziyaretlerini bir süre ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak camilerde de ibadet sırasında belirtilen kurallara uyulmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Oruç, ne kadar bir arada olup, sosyal mesafe kuralları ihlal edilirse, herkesin o kadar çok risk altına gireceğini hatırlattı.

Samsun'da vakaların özellikle aile içinde yayıldığına işaret eden Oruç, şöyle devam etti:

"İlimizde aileler nedense hastalığın kendilerine aile dışındaki bir kişiden bulaşacağı düşüncesiyle hareket ediyor. Bu nedenle akraba ziyaretlerine ve sıkı aile ilişkilerine devam ediyorlar. Böyle olunca tek pozitif vakayla başlayan bulaş, aynı aileden 8-10 kişinin pozitif olmasıyla sonuçlanıyor. Herkesi bu durumu dikkate alıp, aile ziyaretlerine ara verip, kontrollü davranmaya davet ediyorum."

Kovid-19 hastalığında her dikkatsizlik ve ihmalin can kaybıyla sonuçlanabilecek bir süreci başlattığına işaret eden Oruç, mesajında, "Lütfen, rehavet ve dikkatsizlik yüzünden, kontrol altına aldığımız bir virüsün daha fazla yayılmasına izin vermeyin. Bir süre daha tedbirli olmaya, maske kullanımına, sosyal mesafeye, el yıkamaya dikkat edin. Dikkat edin ki, ikinci bir dalga olmadan bu hastalığı yenelim." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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