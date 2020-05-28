Ahmet Hakan: Ali Babacan, yanlış yere tezgah açmadı
|28 Mayıs 2020 15:37
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Çıkrıkçılar Yokuşu'nda yetişen esnaf Babacan'ın siyaseten yanlış yere tezgah açmasının mümkün olmadığını belirten Ahmet Hakan, "Düşündüm, taşındım, işin içinde bir hinlik olduğuna karar verdim ve galiba söz konusu hinliği de buldum! Ali Babacan sanırım şöyle bir şey yapmaya çalışıyor: CHP tabanını Abdullah Gül'ün çatı adaylığına ısındırmaya çalışıyor." iddiasında bulundu.
İşte Ahmet Hakan'ın "Ali Babacan'ın yanlış yere tezgah açmasının altında yatan hinlik" başlıkla yazısının ilgili bölümleri...
Normalde AK Parti tabanına oynaması gerekir!
Normalde Ali Babacan'ın ne yapması gerekiyor? AK Parti tabanını etkilemesi gerekiyor. Peki Ali Babacan ne yapıyor? CHP tabanına şirinlik yapıyor. Açın bakın: Ali Babacan'a "Yaşa! Var ol! Bravo! Şahane!" çekenlerin alayı, seçim geldiğinde mührü CHP'nin böğrüne vuracak tipler.
Çıkrıkçılar Yokuşu tüccarı Ali Babacan yanlış tezgah açar mı?
Bu aşamada benim aklımı kurcalayan mesele şudur: Çocukluğunda babasının Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki mağazasında çalışarak tüccarlığı öğrenen Ali Babacan, nasıl oluyor da göz göre göre yanlış yere tezgah açıyor? Bırakın Ali Babacan gibi çocukluktan tüccarlığı öğrenmiş bir ismi, benim gibi ticaretten zerre çakmayan biri bile bunu yapmaz.
ALTINDA YATAN HİNLİĞİ BULDUM
Yoksa... Yoksa... İşin içinde bir hinlik mi var? Düşündüm, taşındım, işin içinde bir hinlik olduğuna karar verdim ve galiba söz konusu hinliği de buldum! Ali Babacan sanırım şöyle bir şey yapmaya çalışıyor:
CHP tabanını Abdullah Gül'ün çatı adaylığına ısındırmaya çalışıyor. Ali Babacan gibi Çıkrıkçılar Yokuşu'nda yetişmiş bir tüccarın, yanlış yere tezgah açmasının başka makul bir açıklaması olamaz.
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