MEB'den, mesleki eğitimdeki 7 tereddütlü konuya açıklama
MEB, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin başarı durumları, işletmelerde mesleki eğitim veya stajları, beceri sınavları, ücret ve sigorta işlemleri, telafi eğitimi, diploma tarihleri, okul birinciliği ve benzeri konularda sorulan sorulara yönelik bir açıklama yaptı.
|28 Mayıs 2020 15:46
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MEB, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin başarı durumları, işletmelerde mesleki eğitim veya stajları, beceri sınavları, ücret ve sigorta işlemleri, telafi eğitimi, diploma tarihleri, okul birinciliği ve benzeri konularda sorulan sorulara yönelik bir açıklama yaptı.
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