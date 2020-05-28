TBMM'ye Haziran'da ziyaretçi alınmayacak
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi Yerleşkesi ve eklentilerine 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
|28 Mayıs 2020 15:53
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TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-30 Haziran 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.
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