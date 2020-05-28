MEB'in idareci yönetmeliği 10 gündür yayınlanamadı
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yeni idareci görevlendirme yönetmeliği ile yer değiştirme yönetmeliğinin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini belirtmişti. Ancak yönetmelikler aradan geçen 10 günlük süreye rağmen yayınlanmadı
|28 Mayıs 2020 15:54
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Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamada, yeni idareci görevlendirme yönetmeliği ile yer değiştirme yönetmeliğinin hazırlanıp, yayımlanması için Resmi Gazeteye gönderdiğini belirtmişlerdi.
Ancak görevde yükselme yönetmeliği ile hizmet puanların önemli değişiklikler öngören düzenleme, 10 günü aşkın bir zaman geçmesine rağmen, Resmi Gazetede yayımlanamamıştı.
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