Bir bayramlaşma vakası daha... 18 kişiye virüs bulaştırdı
|28 Mayıs 2020 15:58
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Diyarbakır'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, akrabalarıyla bayramlaşmaya giden 'Covid-19' hastası, 18 kişiye virüs bulaştırdı. Temaslı kişilerin yaşadığı mahalle, karantinaya alınırken, filyasyon ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.
Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Kayapınar ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. 81 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ismi açıklanmayan kişi, akrabalarıyla bayramlaşmaya gitti. Aynı günün akşamı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişilere de test uyguladı. Testlerin sonucunda 18 kişide koronavirüs tespit edildi.
TOPRAK YOLU KULLANARAK KARANTİNAYI İHLAL ETTİ
Kayapınar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan değerlendirme sonrası mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Mahalleye giden yollar, kapatılırken, girişlerine uyarı tabelaları konuldu. Karantina altındaki mahalle görüntülenirken, bir kişinin, aracıyla toprak yolu kullanarak, mahalleden çıkıp, karantina kuralını ihlal ettiği görüldü.
Öte yandan mahallede yaşayanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.Bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
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