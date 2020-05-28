TFF, Süper Lig'in başlayacağı tarih için kararını verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.
|28 Mayıs 2020 16:08
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Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak.
Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak. Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak
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