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TFF, Süper Lig'in başlayacağı tarih için kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.
 28 Mayıs 2020 16:08
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TFF, Süper Lig'in başlayacağı tarih için kararını verdi

Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak.

Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak. Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak
NTV
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