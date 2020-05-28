Bodrum'da tepki çeken olay: Mızrakla öldürdü
|28 Mayıs 2020 16:19
|Yazdır
Bodrum'da kıyıya kadar gelen camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığını 2 kişi tarafından adeta işkence edilir şekilde öldürülme anları saniye saniye görüntülendi. İlkel bir şekilde mızrakla defalarca vurularak yaralanan köpek balığını öldürülmesi görenleri şok etti.
Gümbet Koyu'ndan teknesi ile Akvaryum Koyu'na gitmek için yola çıkan bir vatandaş, camgöz olduğu tahmin edilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki balığı fark etti. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar da balığı görüp izlemeye başladı. Daha sonra iki kişi bir sandala binerek köpek balığının peşine düştü. Şahıslardan biri eline aldığı mızrağa benzer bir cisimle, sığ sudan çıkamaya çalışan balığa saplamaya başladı. 10 dakika boyunca sandalla balığın peşinde dolanan 2 kişi, işkence eder gibi balığa mızrağı ardı ardına sapladı. O anlar saniye saniye cep telefonu ile kaydeden vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kimi vatandaşlar, balığın işkence edilir biçimde öldürülmesine tepki gösterdi.
Yaşananları saniye saniye kaydeden vatandaş ise yaptığı açıklamada "Biz ailemizle Akvaryum Koyu'na gidiyorduk ve kıyıya yakın bir yerde balığı fark ettik. Daha sonra bölgedeki balıkçı olduğunu tahmin ettiğim bir vatandaş fark etti. Bunlar daha sonra bir mızrakla geldiler. Mızrağı hayvana saplamaya çalıştılar. Birkaç defa denediler, hayvanı yaraladılar. En sonra mızrağı tam sapladılar ve hayvan kaçamadı. Teknede ailem de vardı, onlar daha fazla bakmaya dayanamadı ve ayrılmak zorunda kaldık. Biz tam ayrılırken hayvanı karaya çıkardıklarını gördüm" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir bayramlaşma vakası daha... 18 kişiye virüs bulaştırdı
28 Mayıs 2020 15:58
|Doğum yapan kadını taksici aracından attı
28 Mayıs 2020 15:43
|'Resmi izinle gelenler davet veriyor, onlarca insan bu davete katılıyor'
28 Mayıs 2020 15:36
|Süper Lig takımlarının gözde kamp merkezinde Cuma namazı kılınacak
28 Mayıs 2020 15:27
|Konyalılar açık havada Naim: Cep Herkülü'nü izledi
28 Mayıs 2020 15:06
|Göktaşı düşünce o köy akıllara geldi, 5 yıl önce para kazanmışlardı
28 Mayıs 2020 14:37
|Sinop Tarihi Cezaevi'nin restorasyonuna başlanıyor
27 Mayıs 2020 23:17
|Mikroiklimiyle köylerine baharın bir ay geç geldiği kent: Iğdır
27 Mayıs 2020 22:46
|1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
27 Mayıs 2020 19:25
|Bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
27 Mayıs 2020 19:10