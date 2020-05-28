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Cuma namazı kılınacak camilerin açıklandığı iller

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirleniyor.
 28 Mayıs 2020 16:33
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Cuma namazı kılınacak camilerin açıklandığı iller

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirleniyor.

İşte il il cuma kılınacak camiler ve alanlar;

BAYBURT

Bayburt'ta namaz kılınacak camiler belirlendi

Bahçelerinde cuma namazı kılınacak camiler ve cami dışı yerlerin isimleri şöyle:

"Mustafa Köseoğlu Cami Bahçesi, Hz. Ömer CamiBahçesi, Hz. Ebu Bekir Cami Bahçesi, Terminal Cami Bahçesi, Damat Ali Cami Bahçesi, Fidanlık Mescidi Bahçesi, Yeni Sanayi Cami Bahçesi, H. Ekrem Seyhan Cami Bahçesi, Esentepe Cami Bahçesi, Zülküf Bozkurt Cami Bahçesi, Toki Cami Bahçesi, Oruçkent Mescidi Bahçesi, Veysel Cami Bahçesi, Hilal Mescidi Bahçesi, Arpalı Beldesi Merkez Cami Bahçesi, Kapalı Pazar Yeri, Yeni Şehir Parkı, Sentetik Büyük Saha, Kaleardı Dede Paşa Parkı."

TRABZON

Trabzon'da 1261 cami ve cami dışı alanda cuma namazı kılınabilecek

Trabzon'da 1216 cami ve 45 cami dışı olmak üzere toplam 1261 sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yarın ibadete açılacak.

Bu kapsamda, Akçaabat'ta 236, Araklı'da 45, Arsin'de 64, Beşikdüzü'nde 47, Çarşıbaşı'da 53, Çaykara'da 58, Dernekpazarı'nda 22, Düzköy'de 39, Hayrat'ta 12, Köprübaşı'da 23, Maçka'da 92, Of'ta 178, Ortahisar'da 122, Sürmene'de 63, Şalpazarı'nda 35, Tonya'da 28, Vakfıkebir'de 37, Yomra ilçesinde ise 62 olmak üzere toplam 1216 caminin bahçesi ibadete açılacak.

Ayrıca, 10 ilçede belirlenen toplam 45 alanda da ibadet yapılabilecek.

BİNGÖL

Bingöl'de cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi

Bahçelerinde cuma namazı kılınacak camiler şunlar:

"Gözer Yeni Yerleşim, İçmeler TOKİ, Medine, Eski Terminal, Hz. Ali, Hz. Osman, Kültür, Hz. Hamza, Şehitlik, TOKİ, Selahaddin Eyyübi, Selim Atala, Karayolları, Üniversite, Said-i Nursi Camisi, Sanayi Sitesi, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Mevlana, Çayboyu, Fatih, Aşağı ve Yukarı Akpınar Yeni Yerleşim ile belde ve köy camileri."

Merkezdeki 39 cami ile belde ve köylerdeki tüm camilerde öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınabilecek.

ERZİNCAN

Erzincan'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu.

Erzincan'da cuma namazı kılınacak camilerin listesi şöyle açıkladı.

"Erzincan il merkezinde: 15 Temmuz Şehitler Cami, Bayındır Cami, Akşemsettin Cami, Hacı Bayram Cami, Saray Cami, Yunus Emre Cami, Aşağı Büyük Cami, Hz. Hatice Cami, Bahçe Kültürleri Cami, Et ve Süt Kurumu Mescidi, Barbaros Cami, Bilal-i Habeş Cami, Boyacılar Cami, Fatih Cami, Hacı Mevlüt Keskin Cami, Orhangazi Cami, Cami-i Kebir Cami, TOKİ Cami, Cengiztopel Cami, Cumhuriyet Cami, Çukurkuyu Merkez Cami, Ergenekon Cami, Ersevenler Cami, Ertuğrul Gazi Cami, Erzincan Üniversitesi Cami, Fatmahatun Cami, Fatih Sultan Mehmet Han Cami, Fevzipaşa Cami, Gerek Cami, Kuba Cami, TOKİ Cami, Gülabibey Cami, Hacı Mustafa Bayram Cami, Hafız Hamza Nazır Cami, Halitpaşa Cami, Hamidiye Cami, Oruçağa Cami, Havalimanı Bahçesi, Hayrettin Vesile Hatun Cami, Hocabey Cami, İçtaş Eyüp Sultan Cami, Kurtuluş Cami, Piri Sami Cami, Kandilli Cami, Ahmet Sıtkı Cami, Murat İşhanı Güneyi Pazar Yeri, Kazımkarabekir Cami, Kırklar Cami, Kızılay Cami, Kurşunlu Cami, Mehmet Türker Cami, Melikgazi Cami, Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi Bahçesi, Mevlana Cami, Mimarsinan Cami, Muhammediye Cami, Munzur TOKİ Cami, Organize Sanayi Cami, Mehmet Efendi Cami, Oto Sanayi Cami, Piri Sami Hazretleri Türbe Cami, Sarıgöl Terzibaba Cami, Sultanahmet Cami, Sümer Cami, Şeker Fabrikası Cami, Taksim Mh. Cami, Şehitler Cami, Terzibaba Cami, Nurgah Cami, Ulu Cami, Çaybaşı Medine Cami, Yalnızbağ Mh. TOKİ Cami, Yavuz Selim Cami, Yunus Emre Cami, Yeni Hal Mescidi, Yeni Mahalle Cami, Hz. Hasan Hüseyin Cami, Eski Otogar alanı, Atatürk Parkı, Terzibaba Mezarlık Alanı, Kulem Park, Demirkent Terzibaba İmam-Hatip Ortaokulu Bahçesi"

BİTLİS

Bitlis'te cuma namazı kılınacak camiler ve alanlar belli oldu.

ARDAHAN

Ardahan'da 5 halı sahada cuma namazı kılınabilecek.

Kent genelinde alınan tedbirler doğrultusunda Halil Efendi Mahallesi Tenis Kortu ile Güven, Ardahan Salim Dursunoğlu İmam Hatip Lisesi, Ardahan Üniversitesi ve TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kapalı halı sahalarında cuma namazı kılınabilecek.

Belirlenen yerlerin dışında cuma namazının kılınamayacağını anlatan Pehlivan, "Öğle ve ikindi namazları ise camilerde kılınacak." dedi.

KARS

Kars'ta tarihi Fethiye ve Evliya camilerinde ekiplerce dezenfekte işlemleri yapıldı. Kentte, Evliya, Işıklı ve Bilal Habeşi camileri olmak üzere 10 cami bahçesinde cuma namazı kılınabilecek.

AĞRI

Ağrı'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde 176 caminin bahçesinde cuma namazı kılınacak.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, camilerdeki dezenfekte işlemlerinin devam ettiğini ve cuma namazına kadar tamamlanacağını söyledi.

Evlerde ya da iş yerinde abdest alınması gerektiğini belirten Topçu, "Öğle ve ikindi vakit namazları maske takılıp ve sosyal mesafeye dikkat edilerek cami içerisinde cemaatle kılınacak." diye konuştu.

TUNCELİ

Tunceli'de alınan karar doğrultusunda Moğultay Mahallesi'ndeki Merkez Paşalar Camisi bahçesinde cuma namazı kılınacak.

Cami bahçesi tedbirler doğrultusunda dezenfekte edilip sosyal mesafe kuralları belirlenerek gerekli hazırlıklar tamamlandı.

IĞDIR

Iğdır'da da alınan tedbirler kapsamında 70 caminin bahçe ve avlusunda cuma namazı kılınacak.

Ayrıca, futbol ve basketbol sahaları başta olmak üzere otopark alanları, halı sahalar, meydanlar ve parklarda da namaz kılınması için çalışmalar sürüyor.
Memurlar.Net
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