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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş programı açıklandı. 16 Haziran Salı Fenerbahçe - Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmaları oynanacak.
 28 Mayıs 2020 17:00
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladığı Süper Lig için hazırlıkların tamamlandığını duyururken, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihlerini de belirledi.

Yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları da belli oldu.

Bu göre yarı finaldeki Fenerbahçe-Trabzonspor rövanş mücadelesi 16 Haziran Salı günü, Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması ise 18 Haziran Perşembe günü oynanacak.
İhlas Haber Ajansı
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