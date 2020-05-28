Trump'ın sosyal medya tehdinin ardından Facebook tarafını seçti

Zuckerberg, "Facebook'un çevrimiçi ortamda söylenilen her şeyin gerçekliğinde hakem olmaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter ile yaşadığı "bilgiyi doğrulama" tartışmasının ardından, "Ya güçlü düzenlemeler ya da kapatma" tehdidinde bulunmuştu. Ardından Beyaz Saray tarafından yapılan açıklmada, Trump'ınn sosyal medyada yeni düzenlemeler içeren ilgili kararnameyi perşembe günü imzalayacağı açıklanmıştı.

"TRUMP'IN İDDİALARINI KONTROL ETMEYECEĞİZ"

Bununla birlikte, ABD Başkanı Trump ile Twitter arasında yaşanan tartışmada Facebook CEO'su Zuckerberg, tarafını seçti.

Zuckerberg, sosyal medya platformunun Twitter'daki gibi Trump tarafından ortaya atılan iddiaları kontrol etmeyeceğini açıkladı.

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI GERÇEKLİĞİN HAKEMİ OLMAMALI"

Fox News'e konuşan 36 yaşındaki girişimci, "Bu konuda Twitter'dan farklı bir politika izliyoruz. Facebook'un insanların çevrimiçi söyledikleri her şeyin gerçekliğinde hakem olmaması gerektiğine inanıyorum. Genel olarak, özel şirketler, özellikle de sosyal medya şirketleri böyle bir pozisyonda olmamalı" açıklamasını yaptı. Facebook, bir süre önce seçmen kaydı ve oylama süreçleri hakkında yanlış iddialar da dahil olmak üzere, yanıltıcı bilgilendirme ve dezenformasyonun platformunda daha az görünür olmasını sağlamak için yeni önlemler getirdi. Ancak, bu kapsamda politikacılar ve siyasi kampanyalardan gelen mesajlar muaf tutuldu.

"BİZİM DAHA ŞEFFAF OLMAMIZ KRİTİK, DEZENFORMASYONUN SONUÇLARI AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR"

Öte yandan Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey ide Zuckerberg'in gerçeğin hakemi göndermesine yanıt verdi.

Dorsey, " Bu bizi gerçeğin hakemi yapmaz. Amacımız çelişen ifadelerin belirsiz noktalarını birleştirmek ve çelişen bilgileri göstermek, böylece insanlar kendileri bir yargıya varabilir. Bizim daha şeffaf olmamız kritik, çünkü insanlar eylemlerimizin nedenini açıkça görebiliyor. Yanlış veya tartışmalı bilgileri aydınlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP: TWİTTER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLIYOR

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uyguladı.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile suçladı.

Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız" değerlendirmesinde bulundu.